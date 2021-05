Delitzsch

Jutta Faak ist sich sicher: „Wir hätten noch viel mehr Kunden, wäre die Scham nicht so groß“. Die Vorsitzende des Delitzscher Tafelvereins spricht langsam und bedacht, wenn sie von den Menschen berichtet, die aktuell das Hilfsangebot wahrnehmen. Etwa 50 Prozent der Bedürftigen, die sich täglich Lebensmittel abholen, sind Rentner und Rentnerinnen. „Das ist, was mich bedrückt“, sagt Faak. Die andere Hälfte bilden Mindestlohnempfänger, Aufstocker, Alleinerziehende oder Studenten.

Keine Hilfe für Corona-Tests

Zum Verein gehören neben der Ausgabestelle in Delitzsch weitere in Laußig und Eilenburg. Vor etwa einem Jahr hat die Delitzscher Tafel zusätzlich den Standort in der Stadt Schkeuditz übernommen, der vorher durch die Leipziger Tafel betreut wurde. Insgesamt muss der Verein pro Monat zwischen 7000 und 8000 Euro aufbringen, sagt Faak. Für Miete, Strom, Fahrzeuge, Sozialbeiträge und Versicherung, führt die 79-Jährige einige fixe Posten auf.

In den vergangenen Monaten sind die Kosten für die Corona-Tests bei den Ausgaben dazugekommen. Die sieben Mitarbeiter werden zweimal wöchentlich getestet. In dem Paket, das Faak für 25 Euro erwirbt, sind 60 Covid-19-Testkits enthalten. „Wir bekommen für die Anschaffung keine Unterstützung“, sagt Faak.

Problem: Lebensmittelhändler kalkulieren ihre Waren knapper

Wie die Kosten sind auch die Zahlen der Tafel-Kunden gestiegen. Aktuell kommen bis zu 110 Bedarfsgemeinschaften (das sind Familien oder einzelne Personen, die auf Hilfe angewiesen sind) täglich in die Ausgabestelle Delitzsch. Vor Corona seien es noch zwischen 85 und 95 Kunden pro Tag gewesen. Ähnlich verhält es sich an den Standorten Laußig und Eilenburg. Dort werden 45 bis 50 Bedarfsgemeinschaften versorgt. Etwa 45 sind es auch in Schkeuditz. Dort waren es vor einem Jahren noch um die 20 Bedürftige. Pro Bedarfsgemeinschaft rechnet die Tafel mit drei bis vier Familienmitgliedern.

Wie geht es der Tafel in Delitzsch? Ralph Wondrak, Geschäftsführer des DHL Hub Leipzig, schaute bei der Tafel-Vorsitzenden Jutta Faak vorbei. Für eine neue Kühlzelle steuerte das Frachtdrehkreuz 7500 Euro bei. Obendrauf gab es in Kooperation mit der Stiftung Lesen noch einige Bücher. Quelle: Wolfgang Sens

Gleichzeitig zu den weiter steigenden Zahlen der Bedürftigen stellen Märkte weniger Lebensmittel bereit. Dies habe vor allem den Hintergrund, dass Händler bei ihren Bestellungen knapper kalkulieren, sagt Faak. Dementsprechend weniger bleibe am Ende des Tages für die Tafel über. Hinzu kommt, dass für die Hilfsorganisation infragekommende Lebensmittel stark reduziert und besonders ausgepriesen in den Märkten verkauft werden. Jutta Faak stellt eine Auffälligkeit dieser Entwicklung besonders seit November 2020 fest.

Tafel wünscht sich in Nordsachsen mehr Unterstützung

Falls es dann doch auf einmal viel Milch, Pudding, Butter oder Joghurt gibt, müssen diese gekühlt werden. Dafür war eine neue zusätzliche Kühlzelle notwendig. Denn die Räume an der Leipziger Straße, ein ehemaliger Discounter, in die die Tafel 2007 gezogen war, haben so ihre Eigenheiten: Im Winter sei es sehr kalt und im Sommer werde es sehr heiß, sagt Faak.

Ohne dem DHL Hub Leipzig wäre die Anschaffung des neuen Lagerraums nicht möglich gewesen, sagt Faak. Mit 7500 Euro ist das Logistikunternehmen eingesprungen. Zusätzlich überreichte Geschäftsführer Ralph Wondrak einen Scheck über 15 000 Euro. Den Betrag steuert DHL jährlich bei. Während des zurückliegenden Jahres habe das Unternehmen zudem regelmäßig ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, zusätzlich helfen Mitarbeiter abseits ihres Berufs freiwillig aus. „Wir kommen gerne nach Delitzsch“, sagt Wondrak, weil DHL sehe, dass die Tafel-Mitarbeiter hinter ihrer Arbeit stehen, so der Hub-Geschäftsführer.

Neben der Hilfe von DHL wünscht sich Jutta Faak, dass die Tafel von weiteren Unternehmen unterstützt wird. In den Altbundesländern sei es beispielsweise in einigen Teilen üblich, dass Firmen die Hälfte des Stroms eines Tafel-Vereins übernehmen, erklärt sie. „Ich gehe schon immer betteln“, sagt Faak. Doch bisher seien die Ergebnisse im Landkreis übersichtlich.

