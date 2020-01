Tafel hat 2020 in Delitzsch viel vor

Delitzsch

Das Damoklesschwert Umzug ist nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Die Delitzscher Tafel kann in diesem Jahr nach vorn blicken. Und das nicht nur, weil der 15. Geburtstag des Vereins ansteht – auch darüber hinaus steht in diesem Jahr einiges auf der Agenda.

Tafel bleibt am Standort

2018 und auch 2019 waren noch überschattet davon, dass noch lange ungewiss blieb, ob der 2005 gegründete Verein seine Ausgabestelle in der Leipziger Straße verlieren würde, weil die Miete nicht mehr zu stemmen war. Inzwischen ist geklärt, dass die Tafel an ihrem Standort bleiben kann. Die Tafel bleibt weiterhin mit ihrer Ausgabestelle in der Leipziger Straße und diese soll weiter verbessert werden. Bei laufendem Betrieb wurden schon kleinere Arbeiten wie Umräumen vorgenommen, in diesem Jahr nun soll umfassender durchgestartet werden. Geplant ist eine Renovierung der Ausgabestelle. Kühlungs- aber auch Beleuchtungssystem in der Leipziger Straße sollen verbessert werden, damit die Lichtverhältnisse sich in den recht dunklen Räumen des einstigen Aldi-Marktes verbessern. Auch eine neue Theke für die Ausgabe soll entstehen, blickt Tafel-Mitbegründer Steffen Hampl voraus. Es geht dabei auch um bessere Bedingungen für die zehn Mitarbeiter. Darunter sind Bundesfreiwilligendienstleistende, Ehrenamtler, aber auch festangestellte Mitarbeiter. Das Spendenaufkommen sei wieder gut, berichtet Steffen Hampl. In der jüngeren Vergangenheit hatte es mal Probleme gegeben, nun gibt es wieder ein gutes Spendenmaß zur Versorgung der Bedürftigen.

Neue Technik nötig

Auch in neue Technik hat die Tafel bereits investiert beziehungsweise investieren müssen. Inzwischen ist ein zweites neues Kühlfahrzeug in Dienst gestellt. Notwendig wurde dies aufgrund neuer Vorschriften für den Transport von frischen Lebensmitteln. Jährlich sind die beiden Transporter etwa 100 000 Kilometer unterwegs, um Lebensmittelspenden in der Region zu holen. Nach genau festgelegten Touren machen die Fahrer Station bei Verbrauchermärkten und Händlern. Ohne Kühlung aber dürfen keine Lebensmittel transportiert werden, die Märkte müssten die Tafel dann abweisen, ein einfaches Auto tut es also nicht. Jeweils rund 35 000 Euro mussten für die Transporter aufgebracht werden, möglich wird so etwas nur durch verschiedene Spenden und Zuwendungen wie die der Aufbaubank und von Stiftungen. Künftig werden sich die Unternehmen, die die Tafel etwa wie DHL schon lange und auch tatkräftig zum Beispiel mit Arbeitseinsätzen unterstützen, auch auf den Autos wiederfinden. Die Tafel will auf diesen mit Werbung zeigen, wer sie unterstützt. Ohne beständige Partner, viele Lieferanten und Spender, die über das gesamte Jahr hinweg helfen, wäre die Arbeit nicht möglich.

Tafel nicht wegzudenken

Spenden werden gebraucht Wer helfen möchte, hat die die Möglichkeit Geldspenden an die Delitzscher Tafel e.V. auf folgendes Konto zu überweisen: IBAN: DE12 8605 5592 1510 0500 15 BIC: WELADE8LXXX Kreditinstitut: Sparkasse Leipzig Wer mit Sachspenden oder auch ehrenamtlicher Arbeit im Verein helfen möchte, kann die Tafel in Delitzsch unter 034202 350820 oder E-Mail: info@delitzscher-tafel.de kontaktieren.

„Die Tafel wird gebraucht, nach wie vor“, erinnert Vorstandsvorsitzende Jutta Faak. 2005 hat sie die Tafel in Delitzsch gegründet. Etwa 2500 Menschen versorgt die Tafel in ihren drei Ausgabestellen in Delitzsch, Eilenburg und Laußig pro Woche, organisiert wird dies alles von der Loberstadt aus. Im Vergleich der vergangenen Jahre seien mehr Rentner dazugekommen.

Infos unter www.delitzscher-tafel.de

Von Christine Jacob