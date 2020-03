Tafel schließt Ausgaben in Eilenburg und Laußig, Betrieb in Delitzsch eingeschränkt

Nordsachsen/Delitzsch

Die Delitzscher Tafel verändert in Reaktion auf Corona ihre Lebensmittelausgabe. Die Kunden müssen sich auf gewisse Einschränkungen einstellen.

Delitzscher Ausgabestelle bleibt offen

Die Räume des Vereins in der Leipziger Straße, wo dieses Jahr eine Umgestaltung stattfinden sollte, können nun bis auf Weiteres nicht mehr betreten werden. Die Ausgabe erfolgt durch die Tür, informiert der Verein. Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt jeweils nur einzeln. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen.

Bitte um Abstand

Die Gäste werden im Interesse ihrer eigenen Gesundheit und der der Mitarbeiter darum gebeten, Abstand zueinander und zum Personal zu halten. „Wir geben an der Ausgabestelle Einweg-Handschuhe aus, die nach Einpacken der Waren sofort wieder entsorgt werden“, so Tafel-Sprecher Steffen Hampl. Zudem werden die Tafelkunden gebeten, nach dem Empfang der Waren den Tafelbereich zügig zu verlassen. Die Öffnungszeiten der Delitzscher Geschäftsstelle ändern sich nicht. Die Ausgabestellen Eilenburg und Laußig bleiben dagegen bis auf Weiteres geschlossen, weil die räumlichen Verhältnisse dort keine andere Entscheidung zuließen, so der Sprecher.

Einschränkungen drohen

Einschränkungen kündigen sich an: „Zugleich weisen wir darauf hin, dass in nächster Zeit das Angebot an Lebensmitteln nicht mehr so breit gefächert sein wird“, so der Verein. Sollten die Versorgungsängste und Hamsterkäufe unter der Bevölkerung anhalten, rechnet die Tafel mit harten Folgen – die Delitzscher Tafel könne Bedürftige noch etwa eineinhalb Monate mit Lebensmitteln unterstützen.

Von lvz