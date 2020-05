Tag der Nachbarn mit Blumen-Stiefeln und Kräuter-Spirale in Delitzsch

Delitzsch

Erst einmal mussten geeignete Stiefel gesucht und bepflanzt werden. Die Einladung zum Tag der Nachbarn, den das Soziokulturelle Zentrum (SKZ) im Delitzscher Norden organisierte, ließen sich die Mitarbeiterinnen und Besucher der Diakonie-Tagespflege nicht entgehen. „Wir haben uns extra zwei Tage lang vorbereitet“, erzählt Mitarbeiterin Ewa Hörig schmunzelnd. Für die Gruppe mit vielen Rollifahrern ist der kleine Ausflug eine schöne Abwechslung.

Gartenprojekt

Die bepflanzten Gummistiefel hatte sich das SKZ von den Gästen gewünscht, denn hier ist gerade die Umsetzung eines Gartenprojekts im Gange. Gleich am Eingang entsteht ein Naschbeet. Am Zaun bekommen auch die bepflanzten Stiefel ihren Platz. Schon am Morgen wurden Himbeeren, Johannisbeeren, Jostabeeren & Co. in die Erde gesetzt. Wenn sie reifen, können auch Besucher zupfen. „Gerade in Zeiten des Corona-Abstands merken wir, wie wertvoll eine bunte und lebendige Nachbarschaft ist“, stellt Projektleiterin Carolin Kiehl fest. Das gilt nicht nur fürs Naschen. Ferzgi Zreyi, der aus Eritrea stammt und in der Nachbarschaft wohnt, hat bereits früher im Gartenbau gearbeitet. Er will später das neue Beet mitbetreuen.

Gemeinsame Aktion

An anderer Stelle am Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ wird eine Kräuterspirale angelegt. Mitglieder des Verein Interkultur sind gemeinsam mit den SKZ-Mitarbeiterinnen in Aktion. Eine Art Subbotnik. Alle haben eine gemeinsame Ausgangsbasis: Sie haben so ein Mini-Bauwerk noch nicht errichtet. Es wurde aber auch schon gemeinsam vorbereitet, die Beschaffung der Steine besprochen, und nun werden sie so gesetzt, dass die typische Schneckenform entsteht, auf der bald die verschiedenen Kräuter ihren Lieblings-Platz finden.

Von Heike Liesaus