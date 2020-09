Tag der offenen Gartentür in Delitzsch und Umgebung – ein Blick in grüne Oasen

Delitzsch

Seit dem Wochenende ist die Loberstadt um ein kleines Stückchen Glück reicher geworden. Den Eingangsbereich am Schloss ziert nun auf einer Säule ein Sterntalermädchen, das zum Wünschen einlädt. Gestiftet hat diese Figur die Apothekerin Ines Pleger. „Für Delitzsch sollte es etwas Schönes und Bleibendes sein“, erklärt sie am Samstagmorgen während der Eröffnung des Tages der offenen Gartentür am Barockschloss. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Manfred Wilde und der Künstlerin Christiana Heidemann enthüllte sie das kleine Kunstwerk.

Zur Galerie Die offenen Gartentüren gaben Blicke frei in viele kleine grüne Oasen.

Aufgrund der aktuellen Lage findet die Offene Gartentür in diesem Jahr im herbstlichen Ambiente statt. Mehr als zehn Gärten in der Region luden zum Staunen, Verweilen und Fachsimpeln ein. In diesem Jahr neu dabei war die Wohlfühloase der Familie Kunze. Drei Generationen genießen in der Mozartstraße täglich den glasklaren Teich mit Strandkorb als Sitzgelegenheit. Selbstgemachte Limonade und Knabbereien standen für die Besucher bereit und schon am Vormittag wandelten die Gäste durch das zirka 500 Quadratmeter große Gelände und bewunderten das Baumhaus, die Häschen im Vorgarten und die gepflegte Gartenanlage.

Ruhepole, die von Ideenreichtum zeugen

Auch in der Laueschen Straße, im Garten der Tagesmutter Diana Dietrich, öffnete sich die 1000 Quadratmeter große Anlage zum ersten Mal für die Besucher. Hier wechselten sich überdachte Sitzgelegenheiten, ein bunter Spielplatz, ein gut strukturierter Gemüsegarten und viele Grün- und Blühflächen ab. Hier waren auch Heiner und Gudrun Albert zu Gast und ließen sich von der jungen Frau führen: „Absolut fantastisch, was hier mit liebevollen Händen und viel Fleiß entstanden ist. An vielen Stellen gibt es Ruhepole, die von Ideenreichtum zeugen“, lobt der Besucher, der sich selbst als „grüner Heiner“ bezeichnet.

Die Gastgeberin Simone Ewald ( li) wurde von Kathleen Strauch und Steve Reuscher an diesem Tag unterstützt. Quelle: Anke Herold

Unter den mehr als zehn Gärten fügt sich auch ein weiteres neues grünes Idyll zum ersten Mal in den Gartenreigen ein. An der Loberbrücke bei der Elberitzmühle lockt Natürlichkeit und Ökologie zahlreiche Tiere auf das über 2000 Quadratmeter große Gartengrundstück von Simone Ewald. Blühende Stauden, verschiedene Bäume, natürliche Rasenflächen, versteckte Sitzgelegenheiten und liebevolle Dekorationen lassen beim Verweilen vor Ort das Auge kaum ruhen. Unterstützt wurde die Gastgeberin von Kathleen Strauch und Steve Reuscher. Gemeinsam haben sie den Tag vorbereitet. Es gibt einen kleinen Verkaufstisch – Pflanzen, Sirup und Dekoartikeln, wie etwa Lavendelsäckchen, werden angeboten und der Erlös dem Tierheim zur Verfügung gestellt.

Gartenblogger geben Einblicke

Schnell wechseln die Kleinigkeiten und Mitbringsel die Besitzer, während andere Besucher einfach nur das natürliche Flair genießen. Kathleen Schmelzer erwirbt den Minz-Verbene-Sirup und erklärt: „Für mich ist das heute hier eine kleine Premiere. Ich wollte mal neugierig sein, weil ich den Garten bereits aus dem Netz kannte.“ Nicht nur am vergangenen Wochenende ließen die drei Gartenblogger Besucher an ihrem Kleinod teilhaben. Sie bilden im Internet regelmäßig einen aktualisierten Einblick in den natürlichen Kreislauf des Gartenjahres ab.

Wer sich aus der Stadt hinaustraute, hatte auch auf dem Land viel zu bestaunen. Im Grünen Kreuzgang im Kirchgarten Reibitz etwa gab es sogar Gelegenheit, Kunst zu erleben. Skulpturen aus dem Künstler-Gut Prösitz sowie die Ausstellung mit Grafiken von HGB-Studentin Klara Fischer machten dies möglich. Zudem luden Gartenbesitzer aus Löbnitz und Reibitz zum Verweilen ein.

Von Anke Herold