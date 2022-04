Delitzsch

Buchhändler Ingolf Engler steht vor einem Marathon: Bis zum 19. Mai bekommen der Delitzscher und sein kleines Team immer eine Stunde vor dem Öffnen Besuch von insgesamt 21 Schulklassen. Am Dienstag war Auftakt mit der Klasse 5/4 aus dem Delitzscher Ehrenberg-Gymnasium.

Da türmten sich die Jacken und Rucksäcke in den Leseecken, während die Schüler und Schülerinnen in Grüppchen die Räume mit den verschiedenen Abteilungen von Belletristik über Kinderliteratur bis zu den Sachbüchern durchstreiften. Mehrere Plakatstationen waren zwischen den Regalen verteilt. Im Schnipseljagd-Stil sollten Rätsel gelöst und ein Lösungswort gefunden werden. Für diejenigen, die ihren Zettel zuerst abgaben, waren Buch-Prämien, für alle war ein Geschenk vorbereitet. Anlass ist der Welttag des Buches.

Es war die erste Aktion, die nach zwei Corona-Jahren wieder im Geschäft stattfinden konnte. Hat sich das Leseverhalten in dieser Zeit geändert? Ingolf Engler sagt nein. Eher die Auswahl des Stoffs: Für viele Kinder ist vor allem die Manga-Ecke Anziehungspunkt. Wobei es Ausnahmen gibt, wie Alisa, die sich gerade einen Krimi für Erwachsene näher anschaut. „Die Jugendkrimis interessieren mich nicht so sehr“, stellt die Gymnasiastin fest. Altersgenosse Lionel fasziniert die Buchreihe „Bitte nicht öffnen!“. Dieser Warnhinweis steht jeweils auf den geheimnisvollen Päckchen, die der junge Romanheld Nemo bekommt. Er macht sie auf und setzt damit abenteuerliche Geschichten in Gang.

680 Bücher für insgesamt 31 Schulklassen

Beim morgendlichen Ausflug gibt es am Ende für alle das Geschenkbuch „Ivo, Samo und der geheime Hexensee“ der Autorin Bettina Olbrecht. Die Delitzscher Buchhandlung gehört damit zu 3500 in ganz Deutschland, die in diesem Jahr über eine Million Bücher an Viert- und Fünftklässler verschenken. In Delitzsch und Umgebung kann Ingolf Engler dank regionaler Unterstützer 680 Bücher insgesamt sogar an 31 Klassen verteilen.

