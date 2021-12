Tagespflege Delitzsch: 93-Jährige wünscht sich ein Keyboard

Ein Stück zu Hause, das wochentags von 8 bis 16 Uhr öffnet: Die Tagespflege der Diakonie am Delitzscher Kosebruchweg. Für Weihnachten gebacken wird selbst, aber es bleiben Wünsche offen.

Kaffeerunde nach dem Backen in der Diakonie-Tagespflege am Kosebruchweg. Anne-Marie Kutscher (Dritte von rechts), an deren Seite Eva Hörig gerade Kaffee eingießt, wünscht sich ein Keyboard. Quelle: Wolfgang Sens