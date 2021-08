Tanken in Delitzsch: Wo und wann ist es am günstigsten?

Delitzsch

Schlangenbildung, sobald die für E5 aufgerufene Zahl auf der Anzeigetafel unter 1,60 Euro fällt. Dies war in den zurückliegenden Tagen häufiger an Delitzscher Tankstellen zu beobachten. Denn die Spritpreise stagnieren aktuell auf einem hohen Level und sinken nur temporär. Die LVZ hat sich eine Woche lang die Preise in der Region stichprobenartig angeschaut und beim ADAC nachgefragt, wo sich Delitzsch im Vergleich einordnet.

Sechs Tankstellen kommen im unmittelbaren Umkreis infrage. Als davon am dauerhaft günstigsten hat sich die Krostitzer Shell-Tankstelle herausgestellt. An der Dübener Straße fiel der Preis für E5 am Montag gegen 15 Uhr sogar auf 1,54 pro Liter. Auch am Donnerstag vor einer Woche rief die Tankstelle diese Summe um etwa die gleiche Uhrzeit auf – absoluter Tiefpreis in der Region. Als ebenfalls vergleichsweise günstig fiel die Gulf-Tankstelle am Eschenweg im Delitzscher Ortsteil Rödgen auf. Im Durchschnitt aller genommenen Stichproben kam diese auf 1,65 Euro pro Liter E5.

Höhepunkt um kurz nach 7 Uhr morgens

Über den Vergleichszeitraum hinweg zeigten sich die Delitzscher Shell-Tankstellen am preisintensivsten. In der Spitze kletterten die Preise an der Leipziger Straße und der Schkeuditzer Straße auf 1,72 pro E5-Liter. Am Freitagabend der Vorwoche fiel der Liter E5 an der Leipziger Straße auf 1,60. Im Mittelfeld reihten sich die Total-Tankstelle an der Dübener Straße und die Star-Tankstelle an der Securiusstraße in Delitzsch ein. Tendenziell günstiger tankte es sich im Vergleichszeitraum abends.

Das bestätigt auch Falk Forhoff vom ADAC. „Kraftstoff ist morgens am teuersten“, sagt Forhoff. Nachdem die Preise nachts weitgehend konstant bleiben, beginnt ab circa 6 Uhr ein deutlicher Anstieg, der kurz nach 7 Uhr seinen Höhepunkt erreicht. Hier liege laut ADAC gleichzeitig das höchste Preisniveau des Tages. Anschließend falle der Preis, um nach 9 Uhr wieder spürbar anzuziehen. Regelmäßig am niedrigsten liegen die Kraftstoffpreise zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr.

ADAC: Verbraucher sind Preisschwankungen nicht hilflos ausgeliefert

Der starke Sommerreiseverkehr führe laut ADAC dazu, dass der Benzinpreis noch einmal leicht gestiegen ist. Der Preis für Diesel sei hingegen seit längerem wieder gesunken, sagt Forhoff, er koste im Schnitt 1,385 Euro. Eine Ursache für die Preissteigerung ist laut ADAC der Anstieg der Rohölpreise. Benzin und Diesel seien seit Januar teurer. Grund dafür sei auch, dass seither die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent angestiegen ist. Aktuell könne in Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen günstig getankt werden. Sachsen-Anhalt und Thüringen sind Spitzenreiter beim Preis. Sachsen befindet sich genau im Mittelfeld. Regional unterscheiden sich die Preise durch Wettbewerb der Anbieter vor Ort.

„Die Verbraucher sind diesem Preisgebaren nicht hilflos ausgeliefert“, sagt Forhoff. Im Gegenteil: Zahlreiche Anbieter liefern laut ADAC laufend Informationen über die aktuellen Kraftstoffpreise, etwa mit entsprechenden Spritpreis-Apps.

Von Mathias Schönknecht