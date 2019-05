Delitzsch

Es gibt da diesen Ärzte-Song. „Deine Schuld“ heißt er. Seine Zeilen hat Tarek Bezouh verinnerlicht. Zwei davon ganz besonders: „Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ Der 33-Jährige will die Welt verändern, zumindest ein bisschen und direkt hier vor Ort. Daher kandidiert er jetzt zur Kommunalwahl am 26. Mai für den Stadtrat.

Parteilos auf CDU-Liste

Als Parteiloser steht der Delitzscher auf der CDU-Liste, die mehr als 40 Kandidaten aufführt. Bei der CDU habe er viele Gemeinsamkeiten zu sich und seinen politischen Einstellungen entdeckt, erzählt Tarek Bezouh. Viele Jahre schon beobachtet er intensiv das lokale politische Geschehen, diskutiert gerne politische und gesellschaftliche Themen, ist gut informiert. Gerade hier in der Region habe die CDU viel getan und im Landkreis viel geleistet, ist Tarek Bezouh überzeugt.

Engagement ist dem Delitzscher wichtig

Schon lange spielte er mit dem Gedanken, sich auch selbst in der Politik zu engagieren. Engagement ist ihm ohnehin nicht fremd. Aufgewachsen in Delitzsch engagiert er sich fast schon seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Blaulichtbereich, ist keiner, der Dinge einfach so hinnehmen will, sondern ein Macher. Schon mit Anfang 20, erzählt der Kfz-Meister, habe er also überlegt, sich auch politisch zu engagieren und mit diesem weiten Themenfeld in Berührung zu kommen. Doch bis jetzt und einem Alter von Anfang 30 hat es gedauert, dass er tatsächlich Nägel mit Köpfen macht. „Ich fühlte mich noch nicht reif dafür“, resümiert Tarek Bezouh, „jetzt habe ich eine gewisse Lebenserfahrung und bin als Mensch gereift.“ Lebenserfahrung sei auch wichtig für politisches Engagement.

„ Delitzsch ist schön“

Die Stadt Delitzsch findet Tarek Bezouh schon sehr schön genau so wie sie ist. „Ich mag meine Heimatstadt“, sagt er voller Stolz. Wertschätzung, Erhaltung und Nachhaltigkeit sind ihm wichtig für diese, seine Heimatstadt. Viele Dinge hier will er mindestens erhalten oder weiter voranbringen. Den Stadtrat und seine Arbeit beziehungsweise Diskussionskultur hat der Delitzscher schon oft genug beobachtet, wenn er dort im Namen der Servicegesellschaft, wo er arbeitet, zu Gast war. „Ich möchte Impulse geben, andere Blickrichtungen aufzeigen, vielleicht auch wach rütteln“, hat sich der 33-Jährige vorgenommen. „Glaub keinem, der Dir sagt, dass Du nichts verändern kannst“, singen die Ärzte.

Von Christine Jacob