Schenkenberg

Da haben wohl die Organisatoren der Schenkenberger Pfarrscheune wieder ins Schwarze getroffen, denn sie blicken auf ein gut besuchtes Konzert am Freitagabend zurück. Die volle Scheune und der belebte Pfarrgarten zeigte, dass man doch gern hin und wieder den heimischen Sessel verlässt.

Jung, frech und cool – Tasty Waste

Auf dem Programm stand Rock aus der Region und das ist es, was lockt. Los ging es mit Tasty Waste. Die drei Junges sind bereits bekannt und waren zweifelsohne die Lokalmatadoren. Ihre musikalischen Anfänge startete das Trio in eher ungewöhnlicher Umgebung. Milchkühe waren die ersten Zuhörer, denn im Schenkenberger Kuhstall bot sich vor Jahren ein Proberaum. Lebensfroh und spritzig mit einem Hang zum Experimentieren was die Instrumente hergeben ist unverkennbar.

Allein Boney M’s Megahit „Daddy Cool“ coverten die Jungs in mehreren Versionen. Von Country über Rockabilly bis hin zum Pop und Funk ganz zur Freude des Publikums, dass sich von der guten Laune mitreißen ließ. Ein toller Einstieg am Abend und dieser lässt hoffen, dass von den Jungs noch weiteres Zuhören sein wird.

Schobermusik in Schenkenberg Quelle: Anke Herold

Nach kurzer Umbauzeit übernahm Schobermusik das musikalische Zepter. Erfahrene Musiker die schon seit Jahren auf den regionalen Bühnen und darüber hinaus unterwegs sind. Stephan Schober ist nicht nur der Namensgeber für die Band, sondern auch, der, der alles zusammenhält und aus dessen Kopf die Lieder stammen. Seit langem wird er von Michael „Kulle“ Kullmann am Bass und von Uwe Süptitz am Schlagzeug auf seinem musikalischen Weg begleitet. Beide sorgen für den akustischen Background. Neben Stephan steht seit einiger Zeit Gitarrist Dirk Nolde, ein ebenfalls sehr erfahrener Musiker, der dem Frontmann die Sounds und Melodien gewohnt professionell zuspielte.

Erster Einsatz für neue Technik

Ein Abend mit Schober heißt immer auch ein Abend in Muttersprache, denn so präsentierte das Quartett die Songs vom Album „Schneefall im Sommer“. Emotional und nuanciert sind nicht nur die Texte, sondern die Musik. Nolde und Süptitz sind hier die Lokalmatadoren während Schober und Kullmann im Leipziger Raum zu Hause sind. Der Abend zeigte also, dass in unserer Region gutes musikalischen Potenzial vorhanden ist. Eine kleine Premiere gab es noch. Die Soundanlage der Pfarrscheune hatte ihren ersten Einsatz. Sie wurde aus Geldern des LEADER-Programms angeschafft.

Von Anke Herold