Krostitz

Gut gelaunt, gemeinsam mit Freunden und einem Ur-Krostitzer im Glas schlenderte Beatrice Eishold mit ihren Freunden und Bekannten über das Firmengelände der Brauerei. Es ist Freitagabend und die angenehmen Temperaturen luden um Verweilen ein – beste Bedingungen, um in den Junge-Helden-Abend zu starten.

„Wir sind fast alle aus Krostitz und kommen immer zum Brauereifest her. Nur aller fünf Jahre wird hier gefeiert und dann aber richtig“, bestätigten die Freunde, bevor sie sich gern für ein Erinnerungsfoto zusammenstellten. Auch Pressesprecherin Dr. Ines Zekert sieht es ähnlich und bestätigte, dass man nicht zu oft feiere, dafür aber dann richtig ausgelassen und drei Tage lang: „Jeden Tag kommt ein Stück Firmengelände mehr dazu“ erklärte Zekert die Strategie. Für bis zu 10 000 Besucher bot das gesamte Areal in diesen drei Tagen Platz. Das umfangreiche Programm hielt für jeden Interessantes bereit.

Zur Galerie Mit tausenden Gästen, prominenten Besuchern, Musik und viel Abwechslung wurde in Krostitz das Brauereifest gefeiert.

Schon die Männerpartie am Donnerstag bot Kurzweil nicht nur für die Herren. Im vorderen Teil der Brauerei ging die Post ab. Am Freitagabend steppte der Bär an der Hauptbühne mit Livemusik. Zum Familientag am Samstag war das Gelände dann komplett geöffnet. Im Gustav-Adolf Saal wurde das Ur-Krostitzer Jubiläumsbier aus dem limitierten Glas gereicht. Mit Ur-Krostitzer Hut, Glas und Gerstensaft ließ es sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gut schmecken.

Lob für regionale Produkte

„Natürlich trinke ich auch gern mal ein Bier, dass Ur-Krostitzer hier schmeckt sehr gut“, lobte der Politiker, bevor er draußen gemeinsam mit Landrat Kai Emanuel, dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung und der Firmenspitze die Gartenbühne betrat, die Gäste begrüßte und sich später kurz unter die Besucher mischte. „Was wir wollen, sind regionale Produkte, nicht dass wir die Lebensmittel, die wir konsumieren, von irgendwoher holen müssen“ erklärte das Landesoberhaupt. Auch Jung und Emanuel lobten den Firmenchef für den sehr langen Erfolg, auf den das Krostitzer Unternehmen stolz sein könne.

Viel Abwechslung auf den Bühnen

Im Stundentakt wechselten die Acts auf den Bühnen. Nicht nur Hörgenuss gab es in Hülle und Fülle, natürlich stand die Braukunst im Focus. Über allem prangte Karl Gustav der Schwedenkönig und wachte als Logo über die Vielfalt an Angeboten. Viele schauten sich auf dem Firmengelände um, nutzten die Gelegenheit, einen Blick in die Räume der Brauerei zu werfen. Umrahmt wurde der Samstag ebenfalls von zahlreichen Vereinen, die sich der Unterstützung und dem Sponsoring der Brauerei sicher sein können.

Musik und Feuershow

Und allemal floss der kühle Gerstensaft als Pils und Schwarzbier in Strömen. Inka Bause mit Band, Bell, Book and Candle, Künstler aus dem Osten Deutschlands gaben sich auf der Hauptbühne die Ehre. Die ABBA Tribute Band erweckte das nordische Gesangsquartett und die wilden 70er zu neuem Leben, bevor der 485. Geburtstag kurz vor Mitternacht mit einer virtuosen Feuershow seinen würdigen Abschluss fand.

Von Anke Herold