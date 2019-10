Technik verbindet Rabutzer Jugendliche mit der ganzen Welt

Rabutz/Abu Dhabi

Die Erholungsphase hielt nur kurz an. Nachdem die Jugendlichen des Rabutzer Technisch-Ökologischen-Projektzentrums (Töp) aus Abu Dhabi zurückgekehrt waren, bezogen sie am vergangenen Wochenende einen Stand auf der Messe „modell-hobby-spiel“ in Leipzig. Erst im Vorjahr hatte das Projektzentrum dort seinen ersten eigenen Messeauftritt.

Technik und mehr

In diesem Jahr kam eine weitere Neuerung für das Töp hinzu. Seit August ist es Mitglied in der größten MINT-Organisation der Welt, der internationalen Bewegung für Freizeitaktivitäten in Wissenschaft und Technik, kurz Milset. Deren Präsident, Roberto Hidalgo, schaute auch am Messestand in Abu Dhabi vorbei und kündigte an, bei nächster Gelegenheit nach Rabutz zu kommen.

Auf der Expo Sciences International (ESI) in den Vereinigten Arabische Emiraten ging es für die Jugendlichen neben der Vorstellung iihres Modells eines selbstfahrenden Transportroboters auch um Freundschaften, andere Kulturen und Zukunftsvorstellungen. Die Teilnehmer aus der Region um Delitzsch haben erlebt, „wie weit die Jugend der Welt ist“, fasst Töp-Leiter Elk Messerschmidt zusammen. Etwa 1500 junge Menschen aus 50 Ländern präsentierten um die 600 Exponate, tauschten sich mit Gleichgesinnten aus und schlossen neue Freundschaften. Gut ein Zehntel aller Exponate habe sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Messerschmidt: „Die Jugend setzt sich mit diesem Thema auseinander.“

Nächste Stationen: Rumänien und Mexiko

Die Rabutzer sind keine Neulinge auf den Jugend-Technikmessen. „ Timo Schulz und Anton Strötzel kannten einige Jugendliche und auch Betreuer schon vom vergangenen Jahr“, berichtet Messerschmidt. Beide hatten bereits im Vorjahr an der Expo Sciences Europe (ESE) im polnischen Gdynia teilgenommen. „Für Sebastian Geisler war es die elfte Veranstaltung“, erklärt der Töp-Leiter.

Und auch der Fahrplan für die beiden kommende Jahre steht: Denn der Milset-Präsident habe sich bereits erkundigt, was das Projektzentrum auf der ESI 2021 in Mexiko ausstellen wird. Dann soll es um die Formel-E-Autos im Maßstab von 1:10 gehen, erklärt Messerschmidt. Sie sollen in zwei Jahren auf einem speziellen Testgelände vorgestellt werden. Im kommenden Jahr geht es für die Rabutzer aber erst einmal auf die ESE nach Rumänien.

Von Mathias Schönknecht