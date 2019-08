Mocherwitz/Lindenhayn

Nach mehr als zwei Jahren soll das Warten auf die Teichsanierungen in den Schönwölkauer Ortsteilen Mocherwitz und Lindenhayn nun ein Ende haben. Die Teichsanierungen, die schon einmal für 2017 angedacht waren, sollen nun zum 1. Oktober beginnen, so der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) auf Nachfrage im Gemeinderat. Er selbst glaube zwar erst daran, wenn der Bagger tatsächlich da ist, doch der Plan stehe. Begonnen werden soll mit der Sanierung in Lindenhayn, dann folgt Mocherwitz. Der Beginn im Herbst ist naturschutzrechtlichen Vorschriften geschuldet. Schilf und Schlamm müssen aus den Teichen entnommen werden. In Mocherwitz hatte ein privater Grundstückseigentümer aufgrund eines Missverständnisses zudem die Sorge, dass diese dann bei ihm abgelagert würden. Dem ist nicht so. Schilf und Schlamm werden auf einem kommunalen Grundstück am Rodelberg zwischengelagert, auch wenn zur Not eine halbseitige Straßensperrung erfolgen müsse, so Tiefensee.

Jahrelanges Warten

Die Sanierungen der Teiche in den Schönwölkauer Ortsteilen sollten eigentlich schon vor Jahren als Ausgleichsmaßnahme für eine Biogasanlage erfolgen, was aber nicht gleich von den zuständigen Behörden akzeptiert wurde und einiges an Verwaltungsverfahren nach sich zog.

Von Christine Jacob