Teilnehmer der Delitzscher Stadtratssitzung müssen in Quarantäne

Der Stadtrat am vergangenen Donnerstag in Delitzsch hat wahrscheinlich Folgen. Einer der Teilnehmer wurde positiv auf Corona getestet. Die Stadtverwaltung Delitzsch hat unverzüglich reagiert und die Teilnehmer informiert. Das Gesundheitsamt wird sich bei denjenigen melden, die an der Sitzung teilgenommen haben und weitere Schritte erklären.