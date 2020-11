Testfahrer: Mit dem E-Bike auf dem Dienstweg durch Delitzsch

Delitzsch

Michael Dietz hat einen sehr sportlichen Arbeitsplatz. Der Mitarbeiter der Stadtverwaltung kontrolliert den Zustand der Verkehrswege der Stadt Delitzsch: Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze. Dabei ist er im bestimmten Turnus auch bei Wind und Wetter unterwegs, um Schadstellen zu finden und zu registrieren. Viel befahrene Strecken wie die Bismarckstraße sind zum Beispiel zwei Mal monatlich dran. „Das geht nur mit dem Rad oder zu Fuß. Mit dem Auto würde er die Schäden nicht sehen“, erklärt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). So kommen an die 4000 Kilometer im Jahr zusammen. Aber zumindest muss Michael Dietz die Touren nicht mehr voll aus eigener Muskelkraft bewältigen. Er ist künftig mit Elektro-Energie unterwegs. Ihm wurde jetzt ein E-Bike übergeben, das die Stadtwerke Delitzsch (SDW) anschafften. Das macht Dietz zum Testfahrer eines Pilotprojekts.

Kurzfahrten mit dem E-Bike

Die SWD starten damit den Test zur klimafreundlichen innerstädtischen Fortbewegung. Das Ziel: Bei Kurzfahrten soll immer öfter aufs Auto verzichtet und aufs E-Bike umgestiegen werden. Die Praktikabilität, aber auch die Akzeptanz bei Mitarbeitern sollen getestet werden.

Michael Dietz jedenfalls freute sich bei der Übergabe seines neuen Dienstfahrzeugs. Und generell hat das Zweirad bei vielen Angestellten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke kein Imageproblem. Sie sind auch jetzt schon öfter bei Dienstfahrten mit dem Rad zu sehen.

Michael Dietz ist auch für die Stadtwerke unterwegs. Er überprüft Standorte von Straßenlaternen in den Karten des Geoinformationssystem (GIS). Er fährt verschiedene Punkte an, um die Koordinaten zu erfassen. Das erleichtert den Stadtwerken die Arbeit, die die Straßenbeleuchtung der Stadt betreiben.

Weniger Kohlendioxid

Um die regionalen Netzwerke und Wirtschaftskreisläufe zu bewegen, wurde das Bike auch beim örtlichen Händler gekauft. „Durch die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken können wir sehr kurzfristig diesen Test beginnen, flexibel und schnell die anstehenden Aufgaben lösen. Darüber hinaus sparen wir Kohlendioxid-Ausstoß ein“, stellt Thorsten Schöne fest.

Doch der generelle Trend zum Energieeinsparen nagt natürlich am Stromabsatz. Die Stadtwerke sehen sich deshalb längst nicht mehr allein als Energielieferant, sondern als Dienstleister und betätigen sich auch beim Bau energieeffizienter Beleuchtungen oder bei der Erzeugung von klimafreundlichen Strom mit Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaik-Anlagen. „Durch die zunehmende Effizienz vieler elektrischer Anlagen und den stetigen Ausbau der Photovoltaik sinkt der Verbrauch im Delitzscher Stromnetz kontinuierlich. Da freuen wir uns über die neuen Impulse, die aus der E-Mobilität kommen“, kommentiert Robert Greb. Denn das Einsparen von fossilen Brennstoffen durch Elektroantriebe lässt den Strombedarf wieder ansteigen. Bisher war Elektromobilität in Delitzsch aber immer noch Pionierarbeit.

Mehr E-Mobile

Das neue Fahrzeug für Michael Dietz soll nicht das letzte E-Bike sein, das zu Dienstzwecken in den Einsatz geht, kündigt Robert Greb an. In den kommenden Monaten sollen noch weitere Projekte anrollen, auch mit Elektro-Autos für Service-Monteure.

Von Heike Liesaus