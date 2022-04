Testzentren in Bad Düben, Delitzsch, Eilenburg reduzieren Angebote

Delitzsch

Über Monate waren die Testzentren in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Umgebung stark gefragt, nun machen die Lockerungen der Corona-Beschränkungen die Kapazitäten wieder überflüssig. Die Anbieter reagieren: So öffnete das Testzentrum des DRK Delitzsch am Donnerstag zum letzten Mal.

Das Testzentrum des DRK Delitzsch war in den Räumen des Schulungszentrums eingerichtet worden. Sie können nun wieder der eigentlichen Bestimmung dienen. „Schrittweise nehmen wir dann dort die Erste-Hilfe-Ausbildung für Berufliche Ersthelfer oder Führerschein-Neulinge auf“, erklärt Mike Teutschbein vom DRK Delitzsch. „Unser Dank geht an all die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die sich seit November jeden Abend in unserer Teststation freiwillig engagierten. Als Verband und Hilfsorganisation danken wir zudem der Bevölkerung für das in uns und unsere Arbeit gesetzte Vertrauen. Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und zur Eindämmung der Pandemie leisten durften.“ Seit Ende November wurde dort sonntags bis donnerstags in den Abendstunden getestet.

Auch das Testzentrum in der ehemaligen Cafeteria an der Landratsamtsaußenstelle in der Delitzscher Richard-Wagner-Straße hat die Öffnungszeiten reduziert: Geöffnet ist dort noch montags bis freitags von 9 bis 12 und 14.30 bis 17.30 Uhr sowie an samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr.

Veränderte Testzeiten oder Schließungen auch in Eilenburg und Laußig

Das Testzentrum im Bad Dübener Heide Spa ist bereits seit Anfang April geschlossen. Ihren Betrieb einstellen werden zum 30. April nun die Teststationen bei der Axel und Martin Herber GbR in Laußig sowie im Bürgerhaus Eilenburg. Bis Ende Juni bietet Auto Partner Richter, Dübener Straße 9b, noch Testmöglichkeiten an: montags bis donnerstags 14 bis 18 Uhr, freitags 14 bis 17 Uhr, samstags 9 bis 11 Uhr sowie sonntags 16.30 bis 17.30 Uhr oder nach Vereinbarung (Tel. 0177 6424897. Für die Teststelle am Wurzener Platz in Eilenburg gelten voraussichtlich bis Ende Mai folgende Zeiten: montags bis freitags 16 bis 17 Uhr, samstags und an Sonntagen 9 bis 10 Uhr.

Oft muss noch ein Test vorgelegt werden

Trotz der weitgehenden Lockerungen muss für den Besuch bestimmter Einrichtungen nach wie vor ein negativer Test vorgelegt werden. Das gilt für Pflegeeinrichtungen, Hospize, Werkstätten für behinderte Menschen, Krankenhäuser, Asylbewerberunterkünfte und Gefängnisse. Geimpfte oder genesene Arbeitgeber und Beschäftigte dieser Einrichtungen müssen zudem mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen aktuellen Testnachweis vorlegen. In stationären Pflegeeinrichtungen, Tagespflege und ambulanten Pflegediensten ist ein tagesaktueller Test mindestens dreimal pro Woche verlangt.

