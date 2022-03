Delitzsch

Teure Tickets fürs „Elterntaxi“: Mütter und Väter, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und auch wieder abholen, sind gerade unzufrieden mit der Situation an der Diesterweg-Grundschule. Gibt es eine Lösung?

Delitzscher Grundschule an viel befahrener Straße

Die Diesterweg-Grundschule liegt mitten in der Stadt, an der dicht befahrenen August-Bebel-Straße. Auf der Seite stadtauswärts gibt es ein paar Kurzzeit-Parkplätze. Doch diese Parkplätze reichen oft nicht, wenn viele Eltern ihre Kinder bringen oder holen. Vater Peter Meißner ist sauer. „Die Stadt kassiert vor unserer Schule permanent die Eltern von den über 200 Schülern ab“, ärgert er sich. 55 Euro musste die Familie begleichen für widerrechtliches Parken. Sind die Kurzzeitplätze belegt, weicht man auf den Fußweg aus und das kostet. Es sei für Eltern, die gar keine andere Möglichkeit haben, als mit dem Auto ihre Kinder abzuholen, eine „untragbare Situation“, findet der Vater.

Eltern oft im Zeitstress

Ob Diesterweg-Grundschule oder andere Bildungseinrichtungen: Viele Familien stehen oft unter Zeitdruck. Die Kinder werden auf dem Weg von oder zur Arbeit mit dem Auto zur Schule gebracht. Die familiären Zeitpläne sind eng getaktet, Raum für ein paar Gehminuten scheint da für viele nicht gegeben. Noch vor ein paar Jahren kam es zu teils chaotischen Szenen, weil etliche Eltern fast bis an die Schultore gefahren waren und sich die Fahrzeuge vor den Bildungseinrichtungen stauten. Die Polizei reagierte mit verstärkten Kontrollen, achtete auf die Einhaltung der Geschwindigkeit, Halte- und Parkverstöße.

Delitzsch verweist auf Kurzzeitplätze

Die Stadt Delitzsch verweist auf Anfrage darauf, dass vor der Grundschule Diesterweg sechs Kurzzeitparkplätze mit Beschränkung auf 15 Minuten vorhanden sind. Diese Parkplätze sind zum Holen und Bringen der Kinder durch die Eltern mit Pkw gedacht. „Unabhängig von dem angedachten Sinn aber allein schon aufgrund der rechtsgültigen verkehrsrechtlichen Anordnung werden diese Anlagen des ruhenden Verkehrs regelmäßig durch den Vollzugsdienst bestreift“, erklärt das Rathaus auf Anfrage. Die Vollzugsbediensteten sind regelmäßig unterwegs.

Eltern können Alternativen nutzen: Zirka eine Gehminute von der Grundschule entfernt gibt es zum Beispiel auch den Parkplatz am Rosengarten/Ecke Leipziger Straße, allerdings ist dieser nicht direkt an der August-Bebel-Straße.

Nahe der Diesterweg-Grundschule könnte man noch auf andere Parkplätze wie den am Rosengarten ausweichen. Allerdings muss man eine Lücke suchen. Quelle: Christine Jacob

Und auch andere Parkplätze in der Nähe sind mit Suchen und Glück haben verbunden, die Parklücke ist nie garantiert. Die Grundschule hat mit Eltern seit einiger Zeit aber ohnehin schon die Vereinbarung, dass die Kinder am Gebäude verabschiedet und nicht bis in den Klassenraum begleitet werden. Das soll helfen, dass die wenigen Parkplätze nicht für längere Zeit blockiert sind und alle Kinder sicher aussteigen können.

Eltern wünschen sich mehr Plätze

Peter Meißner und andere Eltern würden sich für die Zukunft an der Diesterweg-Grundschule wünschen, dass konkret der gegenüberliegende recht breite Fußweg auch zum Parken für sie freigegeben wird – gerne ebenso beschränkt auf 15 Minuten und gerne auch gegen Park-Gebühr, denn diese sei immer noch günstiger als die 55 Euro Bußgeld.

