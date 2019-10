The Whiskey Foundation begeistert in der Pfarrscheune Schenkenberg

Schenkenberg

„Habt ihr alle Bock“, ruft Bandleader Murat Kaydirma am Freitagabend ins Publikum der Schenkenberger Pfarrscheune und die Gäste beantworten die Frage mit einem klaren „ JA“. Freunde des guten Musikgeschmackes konnten sich auf einen Konzertabend freuen, der guten Blues, Rock und einen anspruchsvollen Sound versprach. The Whiskey Foundation machte schon im vorigen Jahr zum Open Air von sich reden und blieb bei den Organisatoren und den Besuchern der Scheune in bester Erinnerung .Darüber freute sich auch der Frontmann, dem es mit seiner ausdrucksstarken Stimme bereits nach dem ersten Song gelang, die Gäste rhythmisch, taktsicher und tanzend mit sich zuziehen. „Schön, dass wir wieder hier spielen dürfen“, bedankt sich der Leader nicht nur bei Ralf Schumacher, sondern eben auch für die gute Stimmung die der Band vor der Bühne entgegen gebracht wurde. Egal ob am Bass, dem Drum, der Gitarre oder der Mundharmonika – das Quintett verstand es perfekt, einen exzellenten Klang zu zaubern. Die tolle Akustik, die Mischung der Songs und das gemütliche Ambiente steigerte die Stimmung von Minute zu Minute.

Zur Galerie The Whiskey Foundation war in der Schenkenberger Pfarrscheune zu Gast. Das Publikum erlebte ein stimmgewaltiges Konzert. Ein paar Impressionen.

Wer sich nicht nur vom Namen und dem Können der Herren berauschen wollte, konnte sich zum dem auch noch von Thilo Fuchs den Geschmackssinn stimulieren lassen. Er hatte gut 60 Sorten Spirituosen zum Probieren im Gepäck, darunter auch drei Kreationen aus eigenem Haus.

Von Anke Herold