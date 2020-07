Theaterakademie in Delitzsch arbeitet an Corona-Stück

Delitzsch

Alles ein bisschen anders – so lief es in den vergangenen Wochen und Monaten auch an der Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof Delitzsch. Der Unterricht wurde umstrukturiert und nach draußen verlegt, Veranstaltungen mussten ausfallen. Und nun nimmt Corona wieder Einfluss auf den Spielplan.

Reaktion auf die Zeit

Ende September sollte eigentlich das traditionelle und beliebte Sommertheater im Oberen Bahnhof nachgeholt und das Stück „Leonce und Lena“ von Georg Büchner gezeigt werden. „Wir haben uns für eine Planänderung entschieden“, sagt Akademiechefin Jana Bauke. Kunst und Künstler reagieren nun einmal auf die Zeit, dem Team war es ein Bedürfnis, die aktuelle Lage rund um Corona zum Thema zu machen.

AHA-Effekte auf der Bühne

Regisseur Stefan Kaminsky wird mit den Studenten der Akademie in Kooperation mit dem Baff-Theater ein zeitgemäßes, zeitkritisches und dabei durchaus auch humorvolles Stück erarbeiten. „Die unerträgliche Leichtigkeit der Distanz“ soll am 25. September um 20 Uhr Premiere feiern. In kurzen Szenen kann das Publikum verfolgen, wie es denn so sein kann mit dem Abstand halten und der sozialen Distanz, wenn das Herz oder anderes klopft. In diesem Reigen wird ein Staffelstab der Begierde durch alle Schichten gereicht und gezeigt, dass auch das Virus der Lust keine Grenzen kennt. Der „AHA-Effekt“ von Abstand, Hygiene und Alltagsmaske wird dabei neben der inhaltlichen auch zu einer schauspielerischen Herausforderung. Geht Küssen mit Maske? Wie ist das eigentlich mit dem Sex in Zeiten des Abstands? Solche und andere Fragen greift das Stück auf überraschende, mal heitere und mal nachdenkliche Weise auf. Ergebnis: Ja, auch über Corona kann man lachen. Und das Stück will auch zeigen, dass Kultur erst recht in diesen Zeiten auch systemrelevant ist.

Infos gibt es unter www.theaterakademie.net

Von Christine Jacob