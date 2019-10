Theaterakademie startet neue Kooperation in Delitzsch

Delitzsch

Die Ferien sind vorbei. Singen, Tanzen, Sprecherziehung, Schauspiel, Theorie, Fechten und Boxen stehen auf dem Stundenplan. An der Theaterakademie Sachsen ist jetzt das neue Semester gestartet. Und elf neue Schüler in den Fachbereichen Schauspiel und Musical lassen sich nun zu Darstellern ausbilden. Eine Ausbildung, die sich lohnt. Das beweist der aktuelle Abschlussjahrgang: „Alle acht Absolventen sind in Arbeit gekommen“, berichtet Akademieleiterin Jana Bauke. Und dabei handelt es sich nicht um kleine Rollen, sondern um Hauptrollen zum Beispiel bei Tourneetheatern und Übernahmen an die Landesbühnen Sachsen, wo die Absolventen pflichtgemäß ihr Praxissemester vor dem Abschluss verbringen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass alle gleich Jobs bekommen haben“, so Jana Bauke – selbstverständlich ist dies schließlich nicht in der hart umkämpften Branche. Die Delitzscher Ausbildung ist immer höher angesehen in der Branche.

Delitzscher bringt das Durchboxen bei

Immerhin wird am Lober dank erfahrener Dozenten, die selbst stets weiter in der Praxis und damit auf Bühnen oder vor Kameras stehen, das komplette Rüstzeug vermittelt. Neue Ausbildungsinhalte kommen ab diesem Jahr an der Theaterakademie Sachsen hinzu. Die Ausbildungsstätte kooperiert nun mit dem Delitzscher Boxring um Enrico Nürnberger und die Studenten bekommen Unterricht in der Kampfkunst. „Wir halten Boxen für persönlichkeits- und körperbildend“, erläutert Jana Bauke, „die Studenten lernen Entscheidungen zu treffen, sich um ihren Körper zu kümmern, den Zusammenhang von Aktion und Reaktion“. Das Semester Boxen ist zudem die Vorarbeit für das Fechttraining, dass die Auszubildenden ebenfalls absolvieren müssen.

Von Christine Jacob