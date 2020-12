Tiergarten Delitzsch: Abschied von der guten Seele Petra Schwabe

Delitzsch

Ein bisschen anders hat sie sich das schon vorgestellt mit dem Abschied. Und ganz anders hätte man es ihr gewünscht. Ohne große Abschiedsfeier verlässt Petra Schwabe, die gute Seele des Delitzscher Tiergartens, ihre langjährige Wirkungsstätte. „Ich kann nicht ohne ihn“, hat sie mal über den Tiergarten gesagt.

Jeder kennt sie als Kassiererin

Coronabedingt ist der Tiergarten gerade geschlossen. Petra Schwabe sitzt dennoch bis zu ihrem letzten Arbeitstag am 29. Dezember im Kassenhaus. Zu tun gibt es nämlich genug – auch wenn die Besucher fehlen, das Leben im Tiergarten geht weiter.

Rechnungen müssen zum Beispiel geschrieben und beglichen werden, es gibt viel bürokratisches zu tun. An der Wand hängt ein von einem kleinen Mädchen selbstgezeichnetes Bild, das Petra Schwabe an der Kasse zeigt. Wie eh und je sitzt sie hinter dem kleinen Fenster, aus dem sie immer die Eintrittskarten gereicht hat.

Rechte Hand der Tiergartenleitung

Die 65-Jährige hat in diesem kleinen Büro weit mehr getan als Eintrittskarten und Souvenirs zu verkaufen. Sie war die rechte Hand der jeweiligen Tiergartenleitung, sie hat auch manches Tierbaby mit aufgezogen, Baustellen begleitet. „Ich habe an vielem mitgewirkt und konnte mich viel einbringen“, sagt sie. Vor 20 Jahren hatte die Schenkenbergerin wieder im Tiergarten zu arbeiten begonnen. Von 1990 an war sie dort schon als Vorarbeiterin in der Tierpflege im Bereich der Raubtiere tätig, bevor sie 1996 aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste.

Große Projekte begleitet

Als 2000 eine neue Kassenkraft gebraucht wurde, holte sie Tiergartenchef Hans-Dieter Hohmann zurück. Petra Schwabe hat in den letzten 20 Jahren alle großen Projekte vom Bau der Bärenanlage, deren Umbau zur Gepardenanlage bis hin zum Bau des neuen Sozialgebäudes für die Mitarbeiter begleitet. Sie hat Tiergartenleiter kommen und gehen gesehen. Petra Schwabe hat Hochs und Tiefs des Zoos erlebt. Sie hat die Besucherzahlen erfasst und irgendwann einen Rekord nach dem anderen erleben dürfen. „Die 100 000 hätte ich gerne noch erlebt“, sagt sie. Fast 76 000 Gäste kamen in diesem Jahr, trotz wochenlanger Lockdown-Schließungen.

Feier wird nachgeholt

Es ist wegen Corona ein anderer Abschied als gedacht. Den großen Ausstand mit den Kollegen will Petra Schwabe 2021 nachholen, sobald die Bedingungen es wieder erlauben, dass das ganze Team zusammenkommt. Den Tiergarten besuchen wird sie auch, am liebsten mit ihrem Enkel. Petra Schwabe und ihr Mann sind zudem Mitglieder im Förderverein, der so viel möglich macht und ohne den zum Beispiel die Gepardenanlage undenkbar gewesen wäre. So wie Petra Schwabe nicht ohne Tiergarten kann, wird der ein anderer ohne sie sein.

Von Christine Jacob