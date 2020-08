Tiergarten Delitzsch: Förderverein macht viel möglich

Delitzsch

Die feierlichen Banddurchschnitte liegen meist in den Händen von Amts- und Würdenträgern. Dass aber eine Einrichtung wie der Tiergarten Delitzsch überhaupt so läuft, ist – abseits des engagierten hauptamtlichen Tiergartenteams – auch noch eine Sache von fleißigen Helfern hinter den Kulissen, die ihre Freizeit opfern. Ohne diese Engagierten wäre der Tiergarten Delitzsch nicht der, der er ist.

Bauen für die Tiere

Das große Umbau- und Erweiterungsprojekt läuft auf Hochtouren. Aus der Bärenanlage wird eine neue Anlage für Geparden. Auch die neue Vogelvoliere, die nun umgestaltete Bärenanlage, die Krallenaffenanlage für die Springtamarine und viele andere Gehege sind ein Verdienst des Fördervereins, der für den Tiergarten wirbelt und viele Aufgaben abhakt. Es werden Spenden gesammelt, Konzepte erarbeitet, Arbeitseinsätze gestemmt. „Den Tiergarten würde es ohne Förderverein nicht geben“, sagt der langjährige Tiergartenleiter Hans-Dieter Hohmann.

Eigenleistung für die Entwicklung

Gegründet 1993 war von Anfang an für den Förderverein geregelt, dass sich die Stadt als Träger um infrastrukturelle Fragen wie das Sozialgebäude kümmert und der Verein um alles, was Attraktivität und Bildung betrifft. Neue Anlagen sind so meistens das Verdienst des Vereins. Er gestaltet seit bald 30 Jahren den Tiergarten maßgeblich mit und renovierte, modernisierte und erneuerte diverse Anlagen in Eigenleistung, sodass sie ein schönes Heim für die Tiere sind. Nur mit städtischen Geldern würde sich der Tiergarten vermutlich nicht so entwickeln wie er es mit dem Engagement der Fördervereinsmitglieder tut, die vor allem viel ihrer Arbeitskraft investieren. Im jetzigen Falle haben sich die Mitglieder sogar um die Abwasseranlage gekümmert.

Etwa 80 Mitglieder hat der Verein aktuell. Neue Mitstreiter, die gerne für die gute Sache anpacken, sind gerne gesehen.

Von Christine Jacob