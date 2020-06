Delitzsch

Ein wenig Schilderwald ist schon entstanden im Tiergarten Delitzsch. Wer die beliebteste Delitzscher Freizeiteinrichtung derzeit besucht, der muss sich auf Corona-Beschränkungen auch dort einstellen. Da ist beispielsweise Geduld am Einlass gefragt.

Höchstens 200 Besucher

Maximal 200 Gäste gleichzeitig dürfen im Tiergarten sein, kontrolliert wird das mit der Ausgabe von Talern. Aufgrund dieses beschränkten Zugangs kann es zu Wartezeiten am Eingang kommen. Vor allem am langen Pfingstwochenende, an dem mehr als 3200 Menschen den Tiergarten besuchten, sorgte das für lange Schlangen.

Taler belegen das Einhalten der maximalen Gästezahl im Tiergarten. Quelle: Christine Jacob

Während Corona-Bedingungen aber weit mehr für das Team des Tiergartens zum Beispiel durch Schichtarbeit eine Rolle spielen, merkt der Gast außer am Einlass gar nicht so viel von den Beschränkungen. Der Besuch im Tiergarten ist ohne Mund-Nase-Bedeckung möglich. An vielen Stellen sind Schilder angebracht. So wird zum Beispiel an sämtlichen Sitzgelegenheiten an den Abstand erinnert. Die Spielplätze können genutzt werden, natürlich unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften.

Ein paar Dinge gesperrt

Allerdings sind das Streichelgehege und die Zooschule momentan nicht zugänglich, auch die Volieren können nicht betreten werden. Da man von außen aber auch sehr gute Sicht auf die Volieren hat, tut das einem schönen Tiergartenbesuch so gut wie keinen Abbruch. Bei der gesperrten Zooschule ist bedauerlich, dass man den Blick auf ein paar wenige Tiere nicht wirklich hat. Dafür aber gibt es sonst so viel zu sehen – vor allem der Nachwuchs bei einigen Arten ist schön zu beobachten.

Der Tiergarten hat derzeit täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Christine Jacob