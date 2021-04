Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Tiergarten Delitzsch öffnet Samstag wieder

Der Tiergarten Delitzsch öffnet am Samstag wieder. Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: online-Terminbuchung auf www.tiergarten-delitzsch.com inklusive Erfassung der Daten für die Kontaktverfolgung, Nachweises eines tagesaktuellen negativen Selbsttests für Personen ab dem achten Lebensjahr. Maximal 300 Personen können sich gleichzeitig auf dem Gelände des Delitzscher Tiergartens aufhalten. Die gebuchten Termine berechtigen zum Aufenthalt im Tiergarten für eine Zeitspanne von zwei Stunden, informiert die Stadtverwaltung.

Plane von Sattelzug aufgeschlitzt

Tatort A 9: In der Zeit vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh machten sich Unbekannte an einem polnischen Sattelzug zu schaffen. Polizeibeamte des Autobahnpolizeireviers Weißenfels stellten morgens fest, dass die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt worden war und verständigten daraufhin ihre zuständigen Kollegen. Die Beamten nahmen Kontakt mit dem polnischen Fahrer (58) auf, der jedoch während der Tatzeit nichts bemerkt hatte. Die Unbekannten hatten nach dem Planeschlitzen die Rückwand des Aufliegers geöffnet und entwendeten mehrere Fahrradträger sowie diverses Zubehör. Die Höhe des Stehlschadens konnte noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden wurde mit etwa 500 Euro angegeben. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls aufgenommen.

Schaum im Brunnen

Einen schlechten Aprilscherz haben sich Unbekannte kürzlich im Stadtpark geleistet. Wohl am 1. April haben Unbekannte eine Flasche Schaumbad in der städtischen Brunnenanlage entleert. Das schäumende Wasser musste durch die Stadtwerke zum großen Teil getauscht werden. „Die Sinnlosigkeit beim Umgang mit Ressourcen hat ein Nachspiel, denn die Stadtverwaltung hat bereits eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstellt“, teilt das Rathausteam mit.

Ausschuss tagt zum Thema Spenden

Die Annahme von Spenden- und Sponsoringgeldern durch Kommunen muss förmlich beschlossen werden. So beraten die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses in ihrer öffentlichen Sitzung am Donnerstag, dem 15. April, ab 18 Uhr über Spendenannahmen. Zwischen August und Oktober 2020 wurden vier Bäume in der Stadt und in den Ortsteilen, ein Geldbetrag für die Sanierung des Heiligbrunnens im Stadtpark und ein Geldbetrag für die Umsetzung des Buchsommers in der Bibliothek gespendet.

Hoher Grün-Aufwand

Die Reinigung und Pflege der Grünanlagen in Delitzsch umfasst zwischenzeitlich eine Fläche von circa 985 000 Quadratmetern. Der Anteil der Rasenflächen wird dabei mit circa 930 000 und der Anteil der Beete und Strauchgruppen mit circa 55 000 Quadratmetern angegeben. Um all diese Aufgaben zu bewältigen, greift die Servicegesellschaft der Stadt (SGD) auf die Hilfe von externen Firmen zurück. Rund 17 500 Quadratmeter Flächen lässt die SGD 2021 durch das Sozial- und Beschäftigungszentrum pflegen.

Von lvz