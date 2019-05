Delitzsch

Ohne Datenbanken, Excel-Tabellen und vor allem Vitamin B ist kein Tiergarten zu leiten. Ohne die kommt selbst der kleinste Zoo kaum zu neuen Tieren und bald wären seine Gehege überfüllt. „Es geht nur über Tausch“, sagt die Delitzscher Tiergartenleiterin Julia Gottschlich. So wird Inzucht ebenso verhindert wie Überfüllung, und auch das Zeigen von neuen Arten gelingt meist nur auf diesem Wege.

Tiergarten Delitzsch hat gewisses Budget

Wenngleich die Stadt Delitzsch mit einem jährlichen Zuschuss von etwa 450 000 Euro viel in den Tiergarten, wie auch in andere Einrichtungen, investiert, bleibt damit noch lange kein Budget für Tiereinkäufe. Der Förderverein des Tiergartens bietet zwar ein kleines Budget, mit dem nun zum Beispiel heimische Singvögel für die nächste Woche einzuweihende Voliere beschafft werden konnten, doch allzu weit kommt man auch damit nicht, wenn es um größere oder exotische Tiere geht. Ein Flamingo zum Beispiel wird derzeit für Preise um die 2500 Euro gehandelt.

Genetik ist wichtig

Wo das Geld zum Einkauf nicht da ist, muss also anders für gute Genetik gesorgt werden. Zudem ist Sammelwut in einem Zoo nicht angebracht, die Anlagen werden sonst zu klein und damit das Tierwohl gefährdet. Also herrscht ständiges Kommen und Gehen. Dazu gibt es große Tauschportale und Bestandslisten, mit denen sich die zoologischen Einrichtungen untereinander verständigen und vor allem sehen können, wer was beziehungsweise wen zu bieten hat. So stellen die Leiter zum Beispiel am Ende der klassischen Jungtierzeit etwa im Frühherbst den Nachwuchs dort ein, wenn klar ist, dass sie nicht am Geburtstort bleiben können. Wieder andere Leiter können dann sehen, dass in Delitzsch die Zuchterfolge bei den Kronenkranichen oder anderen sehr gut sind und ihr Interesse via Netz bekunden.

Zur Galerie Von A wie Affe bis Z wie Zebra – der Tiergarten Delitzsch hat auf seiner Fläche von etwa vier Hektar jede Menge, auch exotische Tierarten zu bieten. Erdmännchen, Nasenbären, Flamingos, Zebras, Kronenkraniche, Paviane, Kapuzineraffen, Zwergziegen und viele weitere Tierarten fühlen sich wohl.

„Es läuft aber auch viel über Kontakte und Kooperationen“, erzählt Tiergartenleiterin Julia Gottschlich. Mit Einrichtungen der Umgebung wie den Tierparks in Eilenburg, Bernburg oder Aschersleben tauscht sie sich regelmäßig aus, man ist immer im Gespräch zu den unterschiedlichsten Themen und weiß, wie es in den anderen kleinen Zoos so läuft. Da kommt das Gespräch dann auch mal auf Jungtiere oder andere Bewohner, die zur Inzuchtvermeidung leider gehen müssen.

Delitzsch tauscht mit Karlsruhe Flamingos

Am Ende entscheiden Angebot und Nachfrage wie auf jedem Markt. Wer etwas Gutes und Begehrtes abzugeben hat, erzielt bessere und zügiger Ergebnisse. So waren die Zwergflamingos aus Delitzsch schon immer heiß begehrt und der Tiergarten wurde regelrecht umgarnt. Als man sich dann kürzlich für einen Austausch der Gruppe entschied, ging es schnell zwischen Karlsruhe und Delitzsch hin und her. Südafrika-Kronenkranichweibchen sind nicht leicht zu bekommen, der Vogelpark Bobenheim-Roxheim in Rheinland-Pfalz schlug also gerne zu und seit wenigen Tagen lebt das Weibchen dort. Die Vermittlung von Kapuzineraffenmännchen Max von Delitzsch schließlich nach Ulm nahm mehr Zeit in Anspruch. Es gehe aber nicht darum, Tiere einfach nur loszuwerden, sondern immer darauf zu achten, dass die künftige Heimat auch eine gute ist.

Tierwohl an erster Stelle

Ein Tausch muss in der praktischen Ausführung ebenfalls gut vorbereitet sein. Der eigentliche Austausch läuft nach festen Kriterien und mit strengen Auflagen. In Delitzsch kommen dazu meist zertifizierte Transportunternehmen zum Einsatz. Oft ist die Tiergartenleiterin selbst mit dabei und begleitet die Transporte.

In Summe gibt es jährlich 20 bis 50 solcher Tauschgeschäfte. Traurig sei es jedes Mal, wenn ein Tier Delitzsch verlassen muss, sagt Julia Gottschlich. Oft haben die Pfleger eine sehr enge Bindung zu ihren Schützlingen aufgebaut. Darum wird stets im Team entschieden, wo die Reise hingeht und sensibel damit umgegangen, wenn ein Exemplar Delitzsch verlassen muss. Das Tierwohl steht an erster Stelle.

Von Christine Jacob