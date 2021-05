Tiergarten Delitzsch steckt voller tierischer Wohngemeinschaften

Delitzsch

Friedliches Nebeneinander. So wünscht man sich das doch. Mähnenspringer und Blauflügelgänse wohnen so seit ein paar Wochen ziemlich harmonisch zusammen in einem Gehege im Tiergarten Delitzsch. Gepard Tayo wird, wenn die Bauarbeiten an der großen Raubtier-Anlage mal komplett sind, eine Spornschildkröte in seinem Gehege sitzen haben und sie hoffentlich nicht zum Spielzeug degradieren. Und vielleicht ziehen Trampeltiere und Esel ja auch eines Tages mal zusammen? Oder ein besonderer Storch kehrt zurück nach Delitzsch? Wer weiß ...

Die Blauflügelgänse und die Mähnenspringer kommen gut mit- beziehungsweise nebeneinander aus. Quelle: Christine Jacob

Klar ist: Wäre der Tiergarten ein Haus, würden die Klingelschilder ziemlich oft ausgetauscht, übermalt und neu gemischt. Es ist ihrer Natur gemäß naturgemäß nämlich ein ständiges Kommen und Gehen in zoologischen Einrichtungen wie dem Tiergarten, so wie in freier Wildbahn eigentlich auch. Das bedeutet aber nicht, dass ständig der Umzugswagen vor der Tür stehen würde so wie für die jüngsten Tiergarten-Neuzugänge wie Eseldame Sissi oder die zwei neuen Kängurus, die aus anderen zoologischen Einrichtungen nach Delitzsch geholt wurden. Nein, auch hausintern ist immer Bewegung.

Didaktische Aspekte zu bedenken

Die Adresse Tiergarten, Rosental 60 in 04509 Delitzsch steckt schließlich voller Wohngemeinschaften. Unterschiedliche Tiere beziehungsweise Arten kommen dabei in einem Gehege zusammen. Die Vergesellschaftung von Tieren in solch einer WG hat unter anderem didaktische Gründe – den Menschen, die eine zoologische Einrichtung besuchen, kann man so zum Beispiel die Biodiversität bestens vor Augen führen und lebendig zeigen, wie bunt das Zusammenleben in der Natur ist und wie eines aufs andere aufbaut.

Einer der beiden Schwarzhalsschwäne soll gegen ein Weibchen getauscht werden, damit es bald mit dem Nachwuchs klappt. Quelle: Christine Jacob

Der Teich gleich am Eingang des Tiergartens Delitzsch ist so einerseits seine Keimzelle, andererseits die wohl größte WG, wenn nicht gar die Kommune schlechthin des Tiergartens. Hier fing mit einer privaten Liebhaberzucht von Ziergeflügel vor mehr als 50 Jahren alles einmal an und so entstand schließlich die beliebteste Freizeiteinrichtung der Loberstadt. Und ständig ist der Teich auch heutzutage noch im Wandel begriffen. 19 verschiedene Arten von Wassergeflügel von der Mandarin- über die Löffelente bis zum Schwarzhalsschwan sind hier vereint.

Jede WG hat ihre Eigenarten

„Das läuft mal mehr und mal weniger gut“, sagt Tiergartenleiter Konstantin Ruske, der die Delitzscher Einrichtung noch bis Jahresende während der Elternzeit von Leiterin Elisabeth Wiegand als Interimschef führt. Die Blauflügelgänse mussten zum Beispiel vor Kurzem ausziehen, weil ihr Brutverhalten auf Dauer nicht zum WG-Frieden beigetragen hätte. Unbeeindruckt von tatsächlichen Temperaturen brüteten sie mitten im deutschen Winter als wäre der Tiergarten äthiopisches Hochland – auch wenn durchs Eis die Plätze fürs Wassergeflügel aller Art knapp wurden, verteidigten die Blauflügelgänse ihr Reich. Und auch die Brandgänse genießen momentan eher noch ein Bleiberecht in der großen WG, da auch sie kleineren Enten gegenüber mitunter rabiat auftreten.

Der Umzugswagen wird aber definitiv noch anrollen und frisches Blut in die Teich-WG bringen. Die zwei prächtigen Schwarzhalsschwäne, die seelenruhig und majestätisch ihre Bahnen ziehen, sind nämlich Männchen. Aus dem Tierpark Cottbus soll ein junges Weibchen im Tausch gegen eines der aus dem Zoo Karlsruhe geholten Männchen kommen. Dann könnte es bald auch Nachwuchs der südamerikanischen Schwäne in Delitzsch geben. Und perspektivisch sollen in erster Linie amerikanische Wassergeflügelarten auf dem Teich gezeigt werden.

Kuschelkurs? Blaue Felsenleguane und Stachelleguane kommen gut miteinander aus. Quelle: Christine Jacob

„Man sortiert aus didaktischen Gründen oft nach Kontinenten und geografischen Gesichtspunkten“, erläutert Konstantin Ruske die WG-Bildung in zoologischen Einrichtungen. So passen eben die Blauflügelgänse nicht nur wegen größerer Harmonie gut zu den ebenfalls im nördlichen Afrika beheimateten Mähnenspringern. Und auch für den Schauwert, der Mensch will ja was zu sehen haben in einem Zoo, werden Gemeinschaften aus unterschiedlich großen Tieren und verschiedenen Arten gebildet. Da lohnt es sich beim Zoobesuch wirklich genau hinzuschauen, wie etwa in der momentan noch wegen Coronabestimmungen geschlossenen Zooschule, wo die zehn gelbgebänderten Baumsteiger, eine Pfeilgiftfroschart, jetzt mit drei leguanartigen Martiniqueanolis leben oder in einem anderen Terrarium Blaue Felsenleguane und Stachelleguane wie auf Kuschelkurs miteinander wirken.

Genau hinschauen lohnt sich bei den Tier-WGs. Hier leben Frösche und Anolis zusammen. Quelle: Christine Jacob

Auf Harmonie kommt es an

„Harmonie ist natürlich das oberste Ziel von Vergesellschaftungen“, sagt der Tiergartenleiter über die WGs. Nicht immer ist die gegeben. Nicht immer ist klar, warum sie sich einerorts nicht einstellen will und andernorts doch funktioniert. So sind die Alpensteinhühner als Streithähne aus ihrer WG im Zoo Halle rausgeflogen. Im Tiergarten Delitzsch lebt das Paar friedlich mit den Baumstreifenhörnchen zusammen. Während die einen auf dem Boden picken, flitzen die anderen über Äste. Eigentlich sollten die Alpensteinhühner die große Voliere beziehen. Dort allerdings gab es ziemlich Stress zwischen Stein- und Rebhahn. Dann wurden jeweils WGs bei den Glanzfasanen versucht, doch auch diese Gemeinschaften waren nicht glücklich. Seit Oktober läuft es nun zwischen dem Steinhuhnpaar und der Hörnchengruppe.

Dass die „Mietparteien“ auch noch das selbe Futter mögen, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. So wie bei der Menschen-WG, wo man vielleicht noch Witze über die Laktoseintoleranz eines einzelnen reißen mag, passt in Tier-WGs nicht immer ein Futter für alle – es kann sogar richtig nach hinten losgehen, wenn einer vom fremden Buffet nascht. Hält man zum Beispiel wie im Zoo Leipzig Giraffen und Zebras zusammen, muss darauf geachtet werden, dass die Zebras nichts von der Luzerne abbekommen, die den Giraffen so gut tut – beim Zebra kann das bitterernste Folgen eines Eiweißschocks haben.

Antilope und Zebra leben nicht immer einwandfrei zusammen, Zebras gelten gemeinhin gerne mal als Stunkmacher. Quelle: Christine Jacob

Andererseits taugen Zebras auch dazu, ihren WG-Mitbewohnern Stress zu bereiten. Im Tiergarten Delitzsch leben Elen-Antilopen und Chapman-Zebras zusammen. Meistens friedlich. „Zebras können aber auch unangenehme Gesellschaft sein, die tragen ja nicht umsonst Sträflingskleidung“, stellt es der Tiergartenleiter schmunzelnd dar. Und so neigt vor allem der Zebrahengst dazu, sich wie der König der Anlage zu verhalten, schneidet den Antilopen mal demonstrativ den Weg in den Stall ab, wenn es abends reingeht, und probiert andere Machtspielchen. Insgesamt aber läuft es ganz okay, steht jedoch unter ständiger Beobachtung.

Tierpfleger müssen viel beobachten

„Eine Gemeinschaftshaltung ist anspruchsvoller für alle“, sagt der 38-jährige Tiergartenchef, „man muss zum Beispiel noch sehr viel mehr beobachten als bei Einzelhaltungen.“ Eine WG muss nicht auf Dauer funktionieren. Wer verträgt sich mit wem? Wer kann unter welchen Umständen nicht miteinander? Welche Regeln könnten helfen? Wer muss gegebenenfalls zeitweise ausziehen? Hilft ein bisschen Abstand? Oder geht es gar nicht zusammen? Tierische WGs und letztlich Beziehungen unterscheiden sich also in ihren Grundfragen gar nicht mal so sehr von menschlichen. Die Wohngemeinschaften machen es aber auch interessanter, natürlich vor allem für den Besucher, der in Gehegen mehr als „nur“ eine Art entdecken und beobachten kann.

Die Beobachtung ist auch in der zweiten Groß-WG von großer Bedeutung. In der Voliere der heimischen Vogelwelt, eröffnet im Mai vor zwei Jahren, lebt ein Dutzend Arten. Es spielen sich mitunter Krimis ab. Der Austernfischer ist gerade nicht da, sondern ist hinter den Kulissen untergebracht. Es besteht der Verdacht auf Nesträuberei. Ist die Brutzeit vorbei, kann er wieder rein. Und es geschieht auch hier, was menschliche WGs kennen: Es gibt Typen, die sich dreist selbst einladen, einem rotzfrech die Vorräte wegmampfen und sich benehmen als wären sie Hauptmieter ohne überhaupt einen Vertrag zu haben – so mogeln sich durch kleinste Lücken im Netz immer wieder Haussperlinge in die große Voliere und nehmen den Arten mit festem Wohnsitz sogar die Brutmöglichkeiten.

Vielleicht zieht auch bei den Kronenkranichen mal noch eine andere Vogelart ein. Quelle: Christine Jacob

Da wäre es Konstantin Ruske schon lieber, wenn nur wenige Meter weiter eine gänzlich neue gefiederte WG entstehen würde. Die Kronenkranichanlage könnte künftig komplett übernetzt werden und – zum Beispiel – als Mitbewohner der Abdimstorch als Art in den Tiergarten zurückkehren. Und eben auch eine mögliche Trampeltier-Esel-WG oder was anderes wäre eine Überlegung wert, die es gemeinsam mit Elisabeth Wiegand für die Zukunft des Tiergartens zu entwickeln gilt. Klingelschilder wird es immer zu tauschen geben an einer Adresse wie dem Tiergarten.

Von Christine Jacob