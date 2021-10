Tiergarten Delitzsch wird Konzertraum

Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch wird zum ungewöhnlichen Konzertort. Die Notenspur-Nacht der Hausmusik kommt erstmals in den Zoo. Doch es braucht noch ein wenig Hilfe.

Nachdem es die Notenspur-Nacht der Hausmusik seit sieben Jahren in Leipzig gibt und in der Vergangenheit auch schon Besucherrekorde aufgestellt wurden, konnte vergangenes Jahr mit Hilfe des Mitmachfonds die Hausmusik auch auf die Landkreise Leipzig und Nordsachsen ausgeweitet werden. In diesem Jahr findet das Konzert am Samstag, dem 20. November, um 16 Uhr im Tiergarten statt und bildet damit den Auftakt der Notenspur-Nacht, bei der die anderen Konzerte 19 Uhr beginnen. Ab Anfang November und noch bis zum 10. November haben Musizierende die Gelegenheit sich zur Beteiligung anzumelden.

Teilnehmende gesucht

Aktuell sind besonders Musizierende mit klassischer Ausrichtung gefragt. Wie in den vergangenen Jahren erfolgt die Anmeldung online über die Homepage des Notenspur-Vereins www.notenspur-leipzig.de. Aber auch wer einen Raum für die Hausmusik bieten und Gastgebender sein mag, kann sich noch melden. In Leipzig ist es bereits gute Tradition geworden, dass Bürgerinnen und Bürger in der Hausmusik-Nacht in ihre privaten Räume einladen, um ihre Musikliebe mit Freunden und unbekannten Gästen zu teilen. Aber auch Orte wie Werkstätten, Praxen, Sozialstationen, Läden und viele mehr sind als Räume für die Hausmusik denkbar.

20. November bietet noch mehr

Auch abseits des musikalischen Genusses lohnt sich am 20. November ein Abstecher in den Tiergarten Delitzsch besonders. Von 15 bis 20 Uhr soll dort wieder das beliebte Lichter- und Laternenfest stattfinden. Der Fackel- und Laternenumzug wird ab 17 Uhr mit Alpaka-Begleitung stattfinden, zudem gibt es ab 15 Uhr Programm auf der Bühne.

Infos und Anmeldung zur Hausmusik unter www.notenspur-leipzig.de

Von Christine Jacob