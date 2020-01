Tiergarten Delitzsch zählt mehr als 84 000 Gäste

Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch verbucht für das eben zu Ende gegangene Jahr 2019 schon wieder einen Besucherrekord: 84 735 Besucher kamen in die Freizeiteinrichtung. 2018 besuchten 76 312 Menschen den Zoo. Das waren bereits rund 3000 mehr als 2017 und rund 19 000 mehr als noch 2016. Seit 2010 haben sich die Besucherzahlen mehr als verdoppelt. 86 000 Gäste verbuchte der Tierpark Eilenburg im vergangenen Jahr, das war ebenfalls Rekord.

Delitzsch dankt Julia Gottschlich

Das Team in Delitzsch dankt vor allem Julia Gottschlich, die den Tiergarten auf eigenen Wunsch verlassen hat und nun im Zoo Schwerin in der Leitungsebene arbeitet. Fakt ist: Seit dem Dienstantritt der heute 36-Jährigen im Sommer 2013 sind die Besucherzahlen des Tiergartens stetig nach oben gegangen. 2010 zum Beispiel waren „nur“ rund 35 000 Gäste gekommen. Unter Gottschlichs Führung ist das Team zu solchen Höchstleistungen aufgelaufen. Seit Jahresbeginn leitet nun Elisabeth Wiegand den kleinen Zoo. Auch sie lobt die Arbeit ihrer Vorgängerin. Die neue Tiergartenchefin möchte noch mehr Gehege zugänglich machen, was wiederum die Beliebtheit steigern könnte.

Von Christine Jacob