Tiergarten Delitzsch zwischen Arterhalt und Zebra-Tod

Delitzsch

Affen, Antilopen, Kängurus, Zebras, aber auch Meerschweinchen, Enten, Wellensittiche. 400 Tiere in 100 Arten leben im Tiergarten Delitzsch, der beliebtesten Freizeiteinrichtung der Stadt. Veröffentlicht die Stadt Delitzsch Nachrichten zu Neuzugängen wie Gepard Tayo im Tiergarten, bleibt die Kritik aber nicht aus. Dann wird vor allem in Netzwerken wie Facebook über Tiere in Gefangenschaft diskutiert und bedauert, wie schlecht es ihnen doch gehe. Was ist dran an der Kritik?

Beobachtung, Daten sammeln, Erfahrungen dokumentieren

Logisch: Tiergartenleiter Konstantin Ruske ist überzeugt vom Sinn zoologischer Einrichtungen. Der 38-Jährige ist wie so viele von uns mit ihnen groß geworden und seine Laufbahn, die im Grunde schon im Teenageralter begann, hat ihn durch etliche geführt. „Natürlich stellt sich immer die Frage nach Sinn und Unsinn“, sagt er. Der Sinn zoologischer Einrichtungen wie dem Tiergarten Delitzsch ist in wenigen Stichworten umrissen und hat doch eine komplexe Natur. Pädagogik für Groß und Klein sowie sinnvolle Erholung für den Menschen einerseits, Forschung am Tier und Fortpflanzung beziehungsweise Arterhaltung andererseits sind Kern der Zoo-Sache. Artenschutz, Erholung, Bildung und Forschung werden dabei gleichwertig betrachtet.

Wobei Forschung nicht bedeutet, dass an Tieren herumexperimentiert würde wie an den viel zitierten Laborratten. Forschungsarbeit in einer zoologischen Einrichtung ist vor allem Beobachtung, Daten sammeln, Erfahrungen dokumentieren. Und schaut man sich die Menschheitsgeschichte an, wird schon mit Höhlenmalereien klar, dass der Mensch schon immer den Drang hatte, Tiere zu halten und zu beobachten. So geht es auch nicht bei jedem Zoo-Tier vordergründig um den Arterhalt, sondern auch um einen gewissen Schauwert, über den dann wiederum diverse Umweltgedanken näher gebracht werden.

Geraldine und Hubert Zach aus Salzburg machen jährlich eine Zoo-Tour durch Deutschland und andere europäische Länder, über die sie dann in den sozialen Medien berichten. Außerdem nutzt die Grundschullehrerin die Bilder und Erlebnisse für den Sachunterricht in der Schule. Quelle: Wolfgang Sens

Brauchen Affen Diät?

Längst weiß man auch: In zoologischen Einrichtungen gehaltene Tiere erreichen ein höheres Lebensalter als ihre Artgenossen in der freien Wildbahn und sie haben mehr Nachwuchs. Beides sind Indizien für Wohlergehen, gute Nährstoffversorgung, gute medizinische Versorgung – ebensolche Hintergründe erlauben ja auch die höhere Lebenserwartung beim Menschen. Zoo-Tiere haben auch wenig(er) Stress, das belegen Cortisoltests – Cortisol ist das bekannte Stresshormon, das auch beim Menschen wirksam wird.

Und auch sonst haben Mensch und (Zoo)Tier mal wieder einiges gemeinsam: „Wohlstandskrankheiten bleiben nicht aus“, so Konstantin Ruske. Herzkrankheiten und Diabetes Typ 2 sind in der Vergangenheit zum Beispiel häufiger bei Affen in Gefangenschaft aufgetreten, vor allem wenn es der Tierpfleger mit vollreifen und damit im Zuckergehalt besonders hoch versehenen Bananen zu gut meinte. Und so sind viele Zoo-Tiere dank Forschungswissen nun quasi auf Diät – Diät im ursprünglichen altgriechischen Sinne von Lebensweise und nicht im Sinne des „Hungerns“, welches wir Menschen damit verbinden. „10 Prozent Obst, 80 Prozent Gemüse und 10 Prozent Tierisches sind ideales Futter für Affen“, erläutert der Tiergartenleiter.

Groß und Klein können wie hier bei den Skunks viel beobachten und lernen. Quelle: Wolfgang Sens

Zu fett für Nachwuchs?

Wohlstandsbäuche bei Zoo-Tieren sind nicht nur wegen möglicher schwerwiegender Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes ein Problem: „Fettleibigkeit ist schlecht für die Zuchtergebnisse“, weiß der Experte. Dabei ist Zucht-Ansinnen im Tiergarten Delitzsch und anderen zoologischen Einrichtungen nicht das Pranzen mit Erfolgen, es geht um eine Art Archefunktion für die Welt. Tiere, die in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht sind, werden in Zoos be- und geschützt. So wie die Brazzameerkatze, die seit kurzem im Tiergarten lebt. Die Primaten werden in Zentralafrika auch aufgrund ihres Fleisches gejagt, und wegen fortschreitender Waldrodung schrumpft ihr Lebensraum. Der Tiergarten Delitzsch wird deshalb noch dieses Jahr die Erhaltungszucht vorbereiten und, voraussichtlich im September, ein Weibchen aus dem Zoo Wingst holen. Bei vielen Arten ist der Tiergarten Delitzsch seit Jahren erfolgreich in der Zucht – bei den Lachenden Hänsen zum Beispiel, einer großen und seltenen Eisvogelart.

Können Sie die zwei Jungtiere der Lachenden Hänse erkennen? Der Eisvogelnachwuchs ist kaum vom Elterntier zu unterscheiden. Quelle: Wolfgang Sens

Heute schätzt man, dass um die 30 Arten ohne Zoos ausgestorben wären. Während sich hartnäckig das völlig falsche Gerücht hält, für Zoos würden die meisten Tiere aus freier Wildbahn gefangen, kommen sie im Gegenteil zur Mehrzahl aus Zoos. Doch es hat sich noch kaum rumgesprochen, dass die Auswilderung in Zoos geborener Tiere regelmäßig gelingt. Diverse Geier-Arten gehören dazu, der Kaukasus-Leopard wird wieder in freier Wildbahn etabliert und das Przewalski-Pferd ist wohlbekannt als eine durch engagierte Zuchtprogramme vor dem Aussterben bewahrte Art.

Gesellschaft für den Gepard?

Der Tiergarten Delitzsch will sich auch in der Zucht von Geparden engagieren. Tayo soll nicht alleine bleiben. Dank Engagements des Fördervereins stecken viel Geld, Zeit und Aufwand im großzügigen Gehege. Die moderne Anlage lässt sogar größere Zoos in dem Bereich blass gegenüber Delitzscher Tiergartenbedingungen aussehen. Optimale Bedingungen für die Arterhaltung sind hergestellt, weitere Tiere könnten kommen. Zoologische Einrichtungen bekommen übrigens für ihre Gehege Auflagen zum Beispiel zu Mindestgrößen und auch sonst einige Vorschriften, die regelmäßig überprüft werden. Tiere begreifen die Gehege dann als ihr Revier, in dem sie nichts auszustehen haben.

Gepard Tayo genießt ein gemütliches Katerleben. Quelle: Wolfgang Sens

Gepard Tayo ist der lebende aber oft nicht besonders lebhafte Beweis dafür, dass es Tiergartentieren so an nichts mangelt und das Leben entspannt läuft. Tayo führt das relaxte Leben einer Katze, also liegt er meist rum. Als er in Delitzsch einzog, wurden schnell die Rufe laut, so ein Gepard müsse doch schnell rennen. Nein. Das muss er nicht oder besser nur dann, wenn es nicht anders geht. Dass die Hochgeschwindigkeitskatzen dies in Afrika tun, ist eine Notwendigkeit und kein Zeitvertreib. „Tayo könnte seiner Natur nach auch sechs Wochen ohne Futter auskommen“, schildert Konstantin Ruske.

Geparden in freier Wildbahn gehen von Hunger getrieben auf die Jagd, denn ihre Tempojagd ist jedes Mal auch ein Risiko, sich die leichten Knochen zu brechen. Tayo hat sowas gar nicht nötig und so kommt er abgesehen von seiner schmalen Statur schon manchmal eher wie der faule Kater Garfield daher. Und wenn wir Menschen ehrlich sind, wären wir wohl auch nicht scharf darauf, wirklich jagen zu müssen, um zu überleben oder den ganzen Tag Beeren im Wald zu pflücken und dabei Schiss vor einem Bären haben zu müssen, nur damit der Magen nicht knurrt. Bequemlichkeit hat für alle Lebewesen einen Charme, den sie nur zu gerne auskosten. So sterben Tiergartentiere in der Regel also den Alterstod, meist mit vielen Jahren mehr auf der biologischen Uhr als ihre Artgenossen draußen.

Warum starb das Zebra?

Doch manchmal kommt es anders. Auch die besten Haltungsbedingungen schützen nicht vor dem Lauf der Natur. So ist kürzlich ein Zebrahengst im Tiergarten verstorben. Als der junge Hengst vor einem Jahr quasi noch als Baby im Tiergarten einzog, sah das Verhältnis zu den drei Stuten noch gut aus. Doch was anfangs noch spielerisch lief, wurde jetzt Ernst. Schlussendlich todernst.

Während der Eingewöhnungszeit im Gehege war das Flatterband eine wichtige optische Barriere für den neuen Hengst. Tiergartenleiter Konstantin Ruske konnte es inzwischen entfernen. Quelle: Wolfgang Sens

Vor allem die älteren Stuten ließen sich Annäherungsversuche nicht gefallen – so wie auch in freier Wildbahn, wobei es dort oft brutaler zugeht. Eines Abends lag der Hengst tot im Stall. Die pathologische Untersuchung ergab, dass ein Hufschlag einer Stute auf unglückliche Weise den Hinterkopf getroffen haben muss. Die „Ermittlungen“ ergaben weiterhin: Dem Hengst setzte die Disharmonie und die Ablehnung zu, er hatte schon Reservefette abgebaut – äußerlich aber nicht erkennbar. Der Hufschlag streckte ihn nicht gleich nieder. Laut pathologischer Untersuchung gab es Einblutungen, die langsam wirksam wurden. Sogar gefressen haben muss der Hengst an dem Abend noch bevor er schließlich zusammengesackt sein muss. Das Tiergartenteam bedauert den Tod, weiß aber auch, dass solche Unfälle nicht gänzlich ausgeschlossen werden können und man die Tiere keiner Rundum-Überwachung unterziehen kann. „Man kann nicht auf alles vorbereitet sein“, betont Konstantin Ruske.

Zebrahengst Django frisst dem Tiergartenchef auch mal aus der Hand. Quelle: Wolfgang Sens

Jetzt ist ein neue Zebrahengst im Tiergarten Delitzsch heimisch. Mit seinen neun Jahren steht er den 23, 18 und 3 Jahre alten Stuten in Lebenserfahrung nicht so viel nach wie sein Vorgänger. Django, so heißt er, ist zudem mehrfach erfolgreicher Zuchthengst. Und man muss nicht Biologie studiert haben, um zu sehen, dass die Tuchfühlung zur jüngsten Stute schon aufgenommen ist und die Sache auf Gegenseitigkeit beruht. Damit scheinen Zebra-Minis garantiert. Kommen auch da Eifersucht und Missgunst der älteren Damen zum Tragen, werden im Tiergarten Delitzsch notfalls Konsequenzen gezogen und die Golden Girls der Afrika-Anlage müssen ausziehen.

Solche und andere Aspekte des Zoo-Lebens können im Sinne der Bildungsarbeit im Tiergarten Delitzsch dank erweiterten Führungsangebots vor allem für Schulklassen und Kitas noch besser vermittelt werden. Zwei Umweltpädagoginnen werden sich darum kümmern.

Von Christine Jacob