Tiergarten bleibt Besuchermagnet in Delitzsch – doch Ende in Sicht

Delitzsch

Die Bilanz fällt insgesamt positiv aus. Die freiwilligen Einrichtungen der Stadt Delitzsch von Bibliothek bis Tiergarten haben 2019 fast ausnahmslos angestiegene Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr verbucht. Allerdings schwächelte das Freibad ein wenig. Und auch die Rekordstimmung im Tiergarten wird wohl nicht ewig halten.

Tiergarten Delitzsch beliebt

Absoluter Gewinner in der Gunst der Gäste scheint der Tiergarten Delitzsch zu bleiben. 2019 verbuchte man dort 84 735 Besucher und damit erneut einen Rekord. 2018 besuchten 76 312 Menschen die Einrichtung. 73 069 Gäste waren es 2017. 57 849 Menschen kamen 2016. Seit 2010 haben sich die Besucherzahlen mehr als verdoppelt. Die Erfolge seien schön und ein Beleg sowie Kompliment für die gute Arbeit, macht die neue Tiergartenleiterin Elisabeth Wiegand deutlich. Eventuell könne es auch in den nächsten Jahren noch geringe Steigerungen geben, vollkommen naturgemäß werde aber auf absehbare Zeit eine Stagnation eintreten und sich der kleine Zoo bei einem Besuchermaß um diese Werte einpendeln statt Jahr für Jahr Rekorde zu brechen.

Bibliothek punktet bei Kindern

Auch das Team in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) freut sich über mehr aktive Nutzer. 2019 waren es 1219 aktive Nutzer, im Jahr zuvor nur 1145. Auch die Zahl der Neuanmeldungen stieg von 260 im Jahr 2018 auf 305 im Jahr 2019. Vor allem im Kinderbereich gab es mit rund 26 000 Entleihungen rund 1500 mehr als im Vorjahr. Die BAL hat ihr Angebot für Kinder eigens im Dachgeschoss gebündelt und speziell auf die junge Zielgruppe ausgerichtet, auch zahlreiche Veranstaltungen speziell für Kinder werden organisiert.

Barockschloss Delitzsch gut besucht

Auch das Museum Barockschloss Delitzsch konnte im vergangenen Jahr wieder mehr Besucher begrüßen. 2018 kamen nach Angaben der Stadtverwaltung 13 582 Besucher, das entspricht wieder dem Stand von 2017. Im Jahr 2018 waren die Besucherzahlen leicht auf 12 540 Gäste gesunken. Der Sommer 2018 war voll Hitze und Sonnenschein – nicht gerade Museumswetter.

Freibad kann Rekord nicht halten

Wetter könnte einer der vielen Gründe sein, warum das Freibad nicht an den Rekord des Hitzesommers 2018 anknüpfen konnte. Hatte man in der Saison 2018 dort 43 274 Menschen gezählt, waren es 2019 lediglich 26 783, aber doch noch mehr als 2017 mit rund 21 000. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass 2019 aufgrund der schwierigen Personalsituation mit dem Dienstag ein zweiter Schließtag eingeführt werden musste.

Hoher Zuschussbedarf

Die freiwilligen Einrichtungen, sie sind keine Pflichtaufgabe der Stadt, kosten auch einiges: Einen Zuschussbedarf von 418 000 Euro hatte der Tiergarten laut dem vorläufigen Ergebnis für 2019 zum Beispiel. Die Bibliothek kostete demnach 197 000 Euro an Zuschuss. Das Museum Barockschloss Delitzsch hatte einen Zuschussbedarf von 161 000 Euro, das Freibad kostet mit seiner nur saisonalen Öffnung von Mai bis September dennoch 185 000 Euro an Zuschuss. Nun muss die Stadt auch das Bürgerhaus vorläufig übernehmen und betreiben, so hat es der Stadtrat Ende 2019 beschlossen. Auch dies wird Zuschussbedarf bedeuten. Die Stadt wird die Suche nach Pächter, Käufer oder freiem Träger weiter aufrechterhalten.

Von Christine Jacob