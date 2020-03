Tiergartenteam Delitzsch arbeitet in Schichten

Delitzsch

Nicht nur medizinisches Personal, Polizei, Feuerwehr, Lebensmittelhändler oder Lkw-Fahrer und viele andere wichtige Jobs können jetzt in Zeiten von Corona nicht einfach ins Homeoffice verlegt werden. Auch Tierpfleger haben eine besondere Verantwortung. Auch das Tiergartenteam Delitzsch handelt jetzt in Zeiten der besonderen Corona-Lage.

Tiergarten Delitzsch zu, aber arbeitsfähig

Der Tiergarten ist zwar per Verfügung geschlossen, die Schützlinge aber müssen natürlich weiterhin gefüttert, ihre Gehege gereinigt und eventuell auch mal Untersuchungen durchgeführt werden. Damit das Team arbeitsfähig bleibt, hat man besondere Vorkehrungen getroffen. So sind jetzt die Aufgabenbereiche neu gegliedert worden, berichtet Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Zudem wurde ein Schichtmodell eingeführt, das die Mitarbeiter mit einem Versatz von sieben Tagen so arbeiten lässt, dass selbst im Falle eine Infektion eines Teammitglieds nicht alle unter Quarantäne müssten, sondern die andere Schicht übernehmen kann und die Tiere weiterhin versorgt werden.

Blick nach vorn

Ist die Krise durch vernünftiges Handeln aller dann gut überstanden, können sich die Tiergartenfans in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft unter anderem auf ein neu gestaltetes und begehbares Kaninchengehege, ein schmuckes Futterbeet bei den Wellensittichen und anderes freuen. Zudem wird der Tiergarten künftig Geparden zeigen.

Tierheim Delitzsch auch geschlossen

Momentan hat auch das Tierheim im Ortsteil Sausedlitz geschlossen und das Tor bleibt für Besucher geschlossen, auch die Gassigänger müssen draußen bleiben. Auch im Tierheim werden die tierischen Schützlinge natürlich weiterhin bestens versorgt. „Alle bisherigen Interessenten brauchen keine Sorge haben, die Vermittlung dieser Tiere wird weitergeführt“, teilt das Team mit. Hier müssten eben, genau wie bei Interesse an einer Tiervermittlung, einfach telefonische Absprachen getroffen werden.

Tierheim Delitzsch: www.tierheim-delitzsch.de und 034202 51757

Von Christine Jacob