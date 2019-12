Ausgesetzter Hund „Ole“ nimmt nicht zu

Delitzsch/Laue

„Vermutlich ist er ein sehr großes Riesenbaby“, sagt Tierheimchef Maik Hasert über seinen Schützling „Ole“ und muss schmunzeln, weil der Kangal gerade wieder besonders große Augen macht und genau zuhört, sobald sein Name fällt. „Ole ohne Kohle“ nennen sie ihn in einem Anflug von Sarkasmus auch gerne mal. Denn „Ole“ ist ein tragischer Fall. Der Kangal wurde im November eines Nachts im Tierheim ausgesetzt. Diejenigen, die ihn loswerden wollten, trennten dafür einen Zaun auf und brachen ins Gelände ein, um den Hund dort anzubinden. Der Kangal wurde an einem Sonntagmorgen von den Tierheimmitarbeitern gefunden, er war deutlich abgemagert.

Ole wird aufgepäppelt

Der Hund, den sie ob seiner Wikingeranmutung „Ole“ tauften, wird seitdem im Tierheim liebevoll aufgepäppelt. Der Zustand des Hundes hat sich deutlich gebessert. „Ole“ hat etwas mehr Fleisch auf den Rippen als noch vor gut einem Monat, als man ihn so herzlos ausgesetzt hat. Der große Hund ist allerdings noch immer einiges davon entfernt, die gut 60 bis sogar 70 Kilo auf die Waage zu bringen, die für seine Rasse normal wären. Noch immer kann man die Rippen recht deutlich sehen und auch Hüftknochen stehen hervor. Dabei frisst er gut und gerne, auch medizinische Tests konnten nicht erklären, warum Ole derart „schlank“ ist und bleibt. Ansonsten macht der Kangal seinen Betreuern aber viel Freude: „Das ist ein Topp-Hund“, sagt Maik Hasert, „er ist verträglich mit anderen Hunden, Katzen interessieren ihn nicht, und er reagiert gut auf Menschen.“ Der Kangal erweist sich als sehr gelehrig, „Sitz“ und „Platz" befolgt er gleich, er ist freundlich und zutraulich.

Kein ernsthafter Interessent

Über sein Schicksal hatten sich etliche Nutzer im Internet aufgeregt, unter anderem auf der Facebook-Seite des Tierheims oder auch bei LVZ Nordsachsen kommentiert. Und immer wieder war die Rede davon, was für ein schöner Hund „Ole“ doch sei. Gebracht hat ihm alles nichts. Bislang gibt es keine ernsthaften Interessenten, die bereit sind, ihn bei sich aufzunehmen. Der oder die Täter, die ihn vor einem Monat aussetzten, sind noch immer nicht ermittelt. Das Tierheimteam hat zwar einen vagen Verdacht, jedoch keine Beweise. Ole stamme sehr wahrscheinlich nicht aus der näheren Umgebung um das Heim im Delitzscher Ortsteil Laue.

Von Christine Jacob