Nichts mit Weihnachtsfrieden und -ruhe war es am Donnerstagabend im Stadtrat Delitzsch. Das Gremium musste sich mit der Zukunft des Badens in Delitzsch befassen. Das Sportbad könnte nur in abgespeckter Variante gebaut werden, das Elberitzbad ist marode. Kann man 2020 in Delitzsch überhaupt noch schwimmen gehen? Wir haben die Antwort.