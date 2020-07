Delitzsch/Laue

Leer wird es nie werden im Tierheim im Delitzscher Ortsteil Laue. Rund 30 Hunde und über 60 Katzen werden derzeit betreut. Gelingt die Vermittlung eines Schützlings, dauert es nicht lange und der nächste steht vor der Tür. Und die Vermittlung ist nicht immer von dauerhaftem Erfolg geprägt.

Viele Vermittlungen pro Monat

20 bis 30 Tiere pro Monat kann das Team vermitteln. „Allerdings klappt es in etwa fünf Prozent der Fälle nicht und das Tier kommt zurück“, erzählt Tierheimchef Maik Hasert. Eine Hündin zum Beispiel glaubten sie in Corona-Zeiten glücklich vermittelt zu haben, nun ist sie seit ein paar Tagen wieder da. Es gab überraschend Probleme mit anderen Haustieren der Familie, die hat jetzt einen anderen Hund aus dem Tierheim und die Chancen stehen gut, dass es klappt. Das Team sieht es nicht als Misserfolg. Es könne sich immer etwas anders entwickeln als erhofft.

Anzeige

Tierheim ist kein „Kaufhaus“

Wer denkt, dass ein Tierheim wie ein „Kaufhaus“ sei, wo man sich einfach einen felligen Gefährten aussuchen kann, der irrt. In Laue gilt zum Beispiel vor der Übergabe und Vermittlung der Hunde ein Ablauf mit persönlichem Gespräch und Fragebogen, drei bis vier Spaziergängen und Testtagen im potenziellen neuen Heim. Bestimmte Hunde werden nur an Personen abgegeben, die schon Erfahrungen in der Haltung haben. Ist ein Tier vermittelt, gibt es später noch Kontrollen. Auch bei Kleintieren wie Nagern muss der Interessent zum Beispiel mit Fotos dokumentieren, dass das Gehege den Tierschutzanforderungen entspricht. Zudem sind Schutzgebühren für jedes Tier zu zahlen. Nichts soll auf Biegen und Brechen passieren. „Es ist natürlich auch unser Interesse, dass die Tiere nicht zurückkommen“, so Maik Hasert.

Weitere LVZ+ Artikel

Internetseite neu gestaltet

Zu den neuen Besitzern hält das Tierheim weiterhin Kontakt, bleibt so über das Leben der einstigen Schützlinge informiert und kann Tipps geben. Katzen werden deutlich besser vermittelt als Hunde. Die wenigsten Tiere bleiben in der Region. Das Tierheim vermittelt deutschlandweit, die Schützlinge gingen schon nach Köln, Hamburg (dort wurde ein Hund im Buch „ Hamburg mit Hund“ erwähnt), Bremen und die Region Leipzig, manche sogar in die Schweiz. Maik Hasert erklärt sich das überregionale Interesse mit dem guten Ruf, Präsenz in sozialen Medien und der jüngst überarbeiteten Seite www.tierheim-delitzsch.de.

Sorgenkinder hat man immer

Auf der Homepage gibt es Rubriken wie „Notfellchen des Monats“ und „Glückspilz der Woche“, die von traurigen Tier-Biografien bis zur Landung im Heim, aber auch gelungenen Neustarts erzählen. Sorgenkinder habe man immer. Dazu gehören schwer vermittelbare Hunde, die wegen ihrer Eigenarten, des Alters oder Krankheiten nicht mehr so große Chancen haben. Guter Dinge ist der Tierheimchef für Ole. Der große Kangal ist im vergangenen Jahr mittels Einbruch im Tierheim ausgesetzt worden, was für Schlagzeilen gesorgt hat.

Von Christine Jacob