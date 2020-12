Tierheim Delitzsch setzt Vermittlung zu Feiertagen aus

Laue

Das Tierheim im Delitzscher Ortsteil Laue greift dieser Tage wieder auf eine gute Tradition des Hauses zurück. Es gilt Vermittlungsstopp bis zum neuen Jahr.

Bereits seit einigen Jahren setzt das Tierheim alljährlich zur Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel die Vermittlung aus. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden, dass Tiere nicht zu einem Geschenk unterm Weihnachtsbaum werden und über kurz oder lang erneut in einem Heim landen, sondern eine bewusste Entscheidung sind.

Hohe Standards für Vermittlung

Wie viele andere für Heime verantwortliche Tierschutzvereine legt das Delitzscher Team mit Bedacht solch einen Vermittlungsstopp ein. Erst im neuen Jahr geht es wieder weiter und Anfragen können gestellt werden. Nur bereits laufende Vermittlungen werden in der Zeit noch abgewickelt. Es werden keine der Hunde, Katzen und Kleintiere an Leute herausgegeben, die um eine kurzfristige Vermittlung bitten. Nur Personen, die schon lange in ernstem Vermittlungsinteresse zu einem bestimmten Tier stehen und die strengen Tests des Heims zur Vermittlung schon durchlaufen haben, können auch in der Pause ihren Schützling bekommen.

Denn auch das muss man wissen: Ein Tier aus dem Tierheim zu bekommen, ist nichts, was mit einem fingerschnippenden Einkauf zu vergleichen ist. Vorgespräche, jede Menge zu beantwortende Fragen und Selbstauskünfte sind die Regel, und nur, wer das alles liefert, gilt auch als echter Interessent. Wer zum Beispiel einen Hund haben will, absolviert zum Beispiel noch mehrere Spaziergänge und Testtage. Ist ein Tier vermittelt, gibt es später noch Kontrollen vor Ort.

Mehr Informationen gibt es unter www.tierheim-delitzsch.de

Von cj