Tour Delitzsch–Grimma–Döbeln: Batteriezug feiert City-Tunnel-Premiere

„Jetzt sind wir schon wieder aus dem Tunnel raus, das war der wichtigste Moment für uns alle.“ Bernd Irrgang, Geschäftsführer beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), konnte sich am Sonnabend über eine reibungslose Premiere freuen. Nur ein kurzer Moment, aber zum ersten Mal war da ein batteriebetriebener Zug über die Gleise im Leipziger City-Tunnel gerollt. Die Fahrt von Delitzsch aus über Leipzig und Grimma nach Döbeln und zurück gab einen Einblick, wie auf bislang nicht elektrifizierten Streckenabschnitten langfristig beim Antrieb auf Diesel verzichtet werden kann.

Verband ZVNL setzt auf Strukturwandel-Geld

Ab 2025 soll die bestehende Dieselflotte auf der Strecke Leipzig–Grimma–Döbeln ersetzt werden. Dazu sollen Batteriezüge mit Strukturwandel-Mitteln angeschafft werden, erklärte Kai Emanuel ZVNL-Vorsitzender und Landrat des Landkreis Nordsachsen (parteilos). Der Bund habe diese erst vor ein paar Tagen zugesagt.

Der batteriebetriebene Zug „Flirt Akku“ des Herstellers Stadler. Auf seiner Premierenfahrt für den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) hat er als erstes Fahrzeug dieser Art den Leipziger City-Tunnel passiert. Quelle: Manuel Niemann

Ob dann der dreiteilige „Flirt Akku“ des Schienenfahrzeugherstellers Stadler, so wie er am Sonnabend vorgestellt wurde, auf den Schienen fährt, ist noch offen, da der Fahrzeugpool noch ausgeschrieben wird. Zwar sei eine Elektrifizierung von Bahnstrecken im Rahmen des Kohleausstieges wieder ins Auge gefasst worden, so ZNVL-Geschäftsführer Irrgang. Allerdings rechne er „frühestens in zehn Jahren“ oder erst bis 2038 damit.

Erhebliches Entwicklungspotenzial für Strecke

Daher sei es richtig und nachhaltig gewesen, alternative Antriebe zu testen, die in den nächsten zwölf bis 24 Jahren den Betrieb auf der Strecke ermöglichen, auf der der ZVNL erhebliches Entwicklungspotenzial sehe. Diese verbinde die Region mit Leipzig. Döbeln als Endpunkt der künftigen Linie S 1 biete zudem auch Anschlüsse nach Chemnitz, Riesa, Meißen und Dresden. „Außerdem ist Döbeln bereits elektrifiziert“, hob er hervor. Das habe den Vorteil, dass der batteriebetriebene Zug dort über einen Stromabnehmer aufgeladen werden könne – ohne zusätzliche Infrastruktur schaffen zu müssen.

Praxistest für Ausschreibung

Rund 20 Minuten brauchten die Batterien, um in Döbeln wieder aufzuladen. Sie hatten ab Borsdorf allein für ein elektromotortypisches leises Vorankommen gesorgt. Die Premierenfahrt anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche war zugleich ein Praxistest für das Fahrzeug. „Damit wir sicher sind, dass das, was wir ausschreiben, auch wirklich funktioniert“, sagte Irrgang. Laut Hersteller könne der Zug unter Volllast und mit laufender Klimaanlage 80 Kilometer sicher fahren. Im Testbetrieb habe er aber sogar schon 185 Kilometer zurückgelegt.

Früherer Versuch mit Wasserstoffzug

Bereits 2019 hatte der ZVNL einen mit Wasserstoff angetriebenen Zug getestet – aus bautechnischen Gründen damals ohne eine Tunneldurchfahrt, für die es erst dieses Mal eine Genehmigung gab. Wasserstoff eigne sich jedoch eher für längere Strecken und sei deutlich kostenintensiver als die nun geplanten Akkutriebwagen, die das mitteldeutsche S-Bahn-Netz erweitern sollen mit dem großen Ziel, klimaneutral zu werden.

Strecke Grimma–Döbeln nicht elektrifiziert

Bislang konnte beim S-Bahn-Verkehr von Grimma nach Döbeln nicht auf Verbrennungsmotoren verzichtet werden. Da wiederum den City-Tunnel nur elektrisch betriebene Züge befahren können, schließt der Akkubetrieb hier eine Lücke. Die gebe es so nicht nur zwischen Grimma und Döbeln, unzureichende Elektrifizierung sei landesweit ein Problem.

Umweltverträgliche CO2-neutrale Systeme könnten dieses nun lösen, beschrieb Michael Schmidt, Geschäftsführer bei Stadler Chemnitz, der den seit 2018 vom Eisenbahnbundesamt zugelassenen Zug mit vorstellte. 15 000 Kilometer legte dieser seitdem im Batteriebetrieb zurück, er verfügt aber auch über einen zuschaltbaren Oberleitungsbetrieb.

Grimma hofft auf schnelle Bahnverbindung

Wie dieser einfach ausgefahren werden kann, davon konnten sich zahlreiche Zaungäste bei den Stopps in Grimma und Döbeln überzeugen. „Wir wünschen gute Fahrt“, rief etwa Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) den Zugreisenden an den Gleisen in seiner Stadt zu. Die Bahnverbindung ist eine lange gehegter Wunsch dort. Den vielleicht bald erfüllen zu können, freute den ZVNL-Vorsitzenden Kai Emanuel sichtlich. „Es ist immer wieder schön, wenn man Ideen weiterverfolgen kann, und irgendwann rollen die dann tatsächlich über die Schiene“, sagte er.

Von Manuel Niemann