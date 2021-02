Rackwitz/Leipzig

Im Grunde war es nur ein kleiner Schritt, doch er könnte für Rackwitz in den kommenden Jahren einiges bewirken. Die Gemeinde ist ab sofort Mitglied im „Tourismusverband Leipzig Region“, den es seit diesem Jahr gibt. Rackwitz bleibt aber ebenfalls im Tourismusverein Leipziger Neuseenland – und erhofft sich dadurch Vorteile.

Verband soll Menschen in die Region locken

Hinter dem Schritt, dem der Gemeinderat kürzlich zustimmte, steckt die Neustrukturierung der Tourismusarbeit in der Region Leipzig. Denn der Tourismusverein Leipziger Neuseenland gehört künftig selbst als „Sparte“ zum Tourismusverband Leipzig Region. Und dieser wiederum ist der bisherige Tourismusverband „Sächsisches Burgen- und Heideland, hat aber einen neuen Namen bekommen und die Stadt Leipzig ist als zusätzlicher Partner an Bord. Durch diese Ordnung sollen laut Verband Arbeiten gebündelt und Doppelstrukturen abgebaut werden.

Rackwitz als Ort, der den größten für den Tourismus erschlossenen See im Leipziger Norden vorweist, will weiter auf die vorhandenen Ausflugsziele – auch überregional – aufmerksam machen und von der Mitgliedschaft im neuen, größeren Dachverband profitieren. Dieser will beispielsweise über Kinospots und Flyer bundesweit für die Region rund um Leipzig und somit auch Rackwitz werben.

Verein soll Angebote für Touristen vor Ort erstellen

Über den Verein Neuseenland sollen dann weiterhin die Touristen direkt vor Ort mit den notwendigen Informationen versorgt und gelenkt werden. Wäre die Gemeinde ausgetreten, müsste sie sich selbst darum bemühen.

Generell sei zudem geplant, dass touristische Angebote in den Datenbanken von virtuellen Sprachassistenten wie beispielsweise „Alexa“ oder „Siri“ hinterlegt werden. Ebenso soll zukünftig verstärkt das Thema Barrierefreiheit angegangen werden. Für die Mitgliedschaft im neuen Verband muss Rackwitz einen Beitrag von einem Euro pro Einwohner, also etwa 5000 Euro pro Jahr, entrichten. Das war bereits im Leipziger Neuseenland so geregelt. Der Beitrag im Tourismusverein reduziert sich durch die neue Struktur auf nun 2500 Euro pro Jahr.

Von Mathias Schönknecht