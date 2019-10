Traktoren starten in Krostitz zur Demo nach Leipzig

Krostitz

Eine derartige Ansammlung von Traktoren wie in den Morgenstunden am Dienstag dürfte die Wiese am Krostitzer Ortseingang aus Richtung Mutschlena wohl noch nie erlebt haben. Dazu leuchtete noch das Blaulicht von Polizei-Autos und Motorrädern über den Acker. Allein circa 40 Trecker waren an dieser Stelle zusammenkommen. Krostitz war ein Treffpunkt für die Teilnehmer der Sternfahrt nach Leipzig. Zum Aktionstag von „Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch“ wurden Zehntausende Landwirte nicht allein in der Pleißestadt, sondern in mehreren Städten erwartet.

Zeichen für die Region

„Auch wir sind unterwegs nach Leipzig, um stellvertretend für unsere Region ein Zeichen zu setzen. Wir fordern einen Austausch mit der Politik! Redet mit uns – nicht über uns!“, hatte Andrea Lienig vom Delitzscher Kartoffelhofbereits am frühen Morgen auf Facebook nebst den Bildern der ausrückenden fünf Traktoren gepostet. „Lieber Verbraucher, wir lieben Lebensmittel – du auch“ stand auf dem Plakat vor einem der Kühler. In Krostitz waren dann auch Slogans wie „Wir lieben unsere Kulturlandschaft“ und „Liebe Politiker, wir brauchen Verlässlichkeit“ oder „Wir machen Dein Frühstück, das Geld verdienen andere“ zu lesen.

Wertschätzung

Im Brauereidorf hatte Landwirt Florian Apitzsch, der im Betrieb von Jörg Holzweißig arbeitet, das Treffen zur Sternfahrt in Richtung Pleißestadt organisiert. „Es geht uns heute darum, uns Gehör zu verschaffen und darum, dass wir vom Verbraucher wahrgenommen werden“, erklärte der 29-Jährige. Die Landwirte wollten Flagge zeigen. „Es gibt zu wenig Wertschätzung für die qualitativ hochwertigen Lebensmittel.“

Die Teilnehmer, die sich dann vom Krostitzer Feld aus um 10 Uhr in einem langen Zug in Bewegung setzten, waren mit ihren Maschinen unter anderem aus Jesewitz, aus Zschettgau, Sausedlitz und Bad Schmiedeberg gekommen. Andreas Heinemann war mit seinen Kollegen sogar 66 Kilometer entfernt an der Agrofarm Fläming-Rand in Zahna gestartet. „Aber es ist wichtig. Unser Geschäftsführer hat befürwortet, dass wir hier mitmachen. Die Entfernung? Die ist da kein Problem. Auf dem Weg nach Leipzig wären wir hier sowieso durchgefahren.“

Von Heike Liesaus