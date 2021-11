Trauern unter Corona: „Der Schmerz ist aber auch ein Stück Heilung“

Nordsachsen

Der letzte Sonntag vor dem ersten Advent gilt nicht nur bei religiösen Menschen als Gedenktag für die Verstorbenen und als Tag der Trauer. Mit Ines Alber, Heilpraktikerin für Psychotherapie und ausgebildete systemische Therapeutin haben wir in ihrer Podelwitz Praxis Seelenbalsam daher über Trauerarbeit gesprochen, die auch in diesem Jahr wieder unter einer anhaltenden Pandemie stattfinden muss.

Frau Alber, am kommenden Wochenende ist Totensonntag. Braucht es solche festen Daten, um ab und zu ans Trauern zu denken?

Aktuell denkt man generell wieder mehr über den Tod nach, einfach durch Corona. Deutlich mehr Menschen beschäftigen sich wieder damit, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht zu sterben, insbesondere, wenn man alte Eltern hat oder Großeltern hat. Dann wird - was ich sehr schön finde - in den Familien auch wieder darüber gesprochen, was möchtest du gern nach deinem Tod? Was wünschst du dir, wie möchtest du bestattet werden? Eine Urnenbestattung oder im Friedwald?

Es heißt ja auch Trauerarbeit. Scheuen sich die Menschen ein bisschen davor?

Ja, es ist ja auch schmerzhaft, sich das immer wieder herzuholen. Der Schmerz ist aber auch einfach ein Stück Heilung.

Wie lang braucht es, bis Menschen das erkennen?

Das kommt oft darauf an, wie sie begleitet werden. Wenn sie gute Freunde haben oder eine Familie, wo es möglich ist, sich immer wieder einmal zusammen hinzusetzen und zu sprechen oder Erinnerungen auszugraben, dann wird das natürlich gut aufgefangen. Das passiert ja über Wochen und Monate immer mal wieder, dass es Momente gibt, in denen die Trauer einen so einholt, wo die Tränen wieder kommen. Viele haben das Gefühl, das ist so nicht in Ordnung.

Aber das ist normal?

Ja.

Wer sucht Sie auf, wer sucht Hilfe beim Trauern?

Es kommen viele, die einen wirklich nahen Angehörigen verloren haben und nicht mehr weiter wissen und aus meiner Sicht auch ganz viel Druck aus ihrem Umfeld kriegen: „Nun werd’ doch einmal fertig mit deiner Trauer. Nun beeil’ dich doch mal, wir können das gar nicht aushalten, dass du so trauerst.“

Spiegelt sich da vielleicht auch etwas aus der Gesellschaft wider – für die Trauer gar nicht so ein großes Thema ist?

Definitiv, es wird viel einfach verdrängt. Es ist wichtig, dass alles wieder funktioniert, man nach so einem Todesfall schnell wieder arbeiten geht. Es fehlt einfach oft die Zeit, das ganz bewusst zu verarbeiten. Es gab früher ja nicht umsonst dieses Trauerjahr, das Sich-Schwarz-Anziehen und regelmäßig zum Grab gehen: Das sind alles Verarbeitungsschritte. Heute traut sich der eine oder andere ja nicht mal zu weinen, wenn die Angehörigen daneben sitzen. Es scheint ausgelegt zu werden als Kontrollverlust.

Ist es das?

Nein. Gerade Weinen ist in der Trauer ganz wichtig. Ich sage immer: Jede Träne ist ein Schritt auf dem Weg der Verarbeitung, das hat das Universum uns mitgegeben, dass dieser Druck der sich da aufstaut auch einmal heraus darf. Es gehört dazu. Aber es ist generell ein Phänomen, dass viele, viele Menschen keinen Zugang zu irgendwelchen Gefühlen haben. Das ist es auch, was die meisten in einem Trauerfall so weit runterreißt, dass sie dann von Gefühlen geflutet werden, die sie eigentlich sonst im Alltag wenig wahrnehmen.

Haben Sie eine Ahnung, woher das kommt?

Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, um sich abzulenken. Wenn ich abends dasitze und merke: „Oh Gott, da steigt irgendetwas auf!“ Dann nehme ich mir mein Handy, surfe im Internet oder bestelle mir etwas.

Dann suche ich doch für mich eigentlich nach etwas Positiven?

Aber das ist Ablenkung, Sie sind nicht bei dem Gefühl, was eigentlich in Ihnen drin ist.

Trauer ist ein negativ besetztes Gefühl – trotzdem macht es irgendwie jeder? Kommen wir gar nicht umhin, sie zu empfinden?

Es gehört dazu. Ein inneres Abschiednehmen von demjenigen ist total wichtig, es sind ja Menschen, um die man trauert, die man oft viele, viele Jahre gekannt hat, mit denen man familiär verbunden war und das braucht einfach seine Zeit, diese Verbindung, die körperlich nicht mehr da ist, zu lösen.

Wie ist es bei Menschen, die Ihre Hilfe suchen? Müssen die trauern erst lernen? Lässt es sich lernen?

Das Weinen ist oft etwas, was sie sich nicht im normalen Alltag gestatten. Es kommen auch relativ viele noch am Anfang, die noch in so einer Schockstarre sind und überhaupt nicht wissen: In welche Richtung gehe ich denn jetzt? Da ist es wichtig, denen zu erklären, es gibt diese Phasen nach so einem Trauerfall. Dass man erst einmal so überhaupt nicht mehr weiter weiß. Am Anfang ist es eher diese Verzweiflung oder dieses Nicht-Wahr-haben-Wollen.

Zur Person: Ines Alber (48) lebt in Wiederitzsch und bietet seit 2018 in ihrer Praxis „Seelenbalsam“ im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz psychologische Beratung, systemische Therapie, aber auch Entspannungstraining als Alternative zur krankenkassenfinanzierten Therapie an. Ab 2016 ließ sie sich berufsbegleitend zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Therapeutin ausbilden. Nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit dachte die gelernte Bankkauffrau und studierte BWLerin, da müsse es noch etwas anderes geben. Sie fing von vorne an und sagt heute: „Das ist hoffentlich nie zu Ende – der Bildungsweg.“

Wie macht man Menschen klar, dass Hilfe zu suchen und anzunehmen gar nicht so schlimm ist?

Tja, meistens muss der Leidensdruck da schon relativ hoch sein, dass sich jemand da bewegt. Es gibt auch viele Bestattungsinstitute, die so etwas wie Trauergespräche anbieten und über dieses „Sprungbrett“ kommen dann auch manchmal welche zu mir.

Das ist eigentlich komisch: Zu Beerdigungen gehört es doch oft auch dazu, dass man anschließend mit der Familie auch noch einmal zusammensitzt – da ist es normal, dass man in Gesellschaft ist.

Und das ist eigentlich auch schön, weil dann wird über den Verstorbenen gesprochen: Der eine hat die Erinnerung und der andere die. Das ist oft auch eine sehr schöne Stimmung, die da entsteht, das hat so etwas Würdevolles, wenn man sich erinnert.

Wie ist es unter Corona? Es gab ja die Fälle, in denen Leute nicht zu ihren Eltern ins Pflegeheim oder auch ins Hospiz kamen. Hatten Sie auch solche?

Ganz wenige. Das ist dann natürlich noch einmal eine Stufe schwerer, weil da sind dann auch noch solche Schuldgefühle wie: Habe ich alles unternommen? Oder hätte ich mit dem- oder derjenigen schon einmal eher darüber sprechen müssen? Der Gedanke, da ist ein Angehöriger verstorben und der hatte niemanden bei sich – das ist schon einfach grausam und da kann man auch nichts schönreden.

Ist der eigene Tod auch ein Thema bei Ihnen? Oder ist das etwas, wenn man todkrank ist, das noch mehr verdrängt wird?

Da hatte ich bisher nur einen Fall: Das war eine junge Mutter, die nicht wusste, wie sie das ihren Kindern beibringen soll.

Wie macht man das?

Das ist sehr, sehr individuell. Wenn die Eltern das komplett verschweigen oder auch so tun, als wäre nichts, haben die Kinder aber diese Gespür, dass da irgendetwas nicht normal ist. Und dann wird es für sie unangenehm. Sie sind dann hin- und hergerissen: Ist mein Gefühl falsch, ist es falsch, was ich sehe? Es ist besser, wenn man offen darüber spricht, auch wenn das furchtbar schwer ist.

Gibt es so etwas wie ein Patentrezept wie man mit dem Tod umgehen kann oder ist da jeder Mensch verschieden?

Das Patentrezept ist eigentlich, sich Zeit nehmen, um zu trauern. Sich bewusst auch immer wieder im Alltag die Trauer herholen. Gerade dieses Verdrängen, was heute stattfindet – da gehe ich schnell wieder arbeiten und packe mir meine Freizeit zu, da konsumiere ich dort – es wird heute alles so zugebaut.

Was empfehlen Sie stattdessen?

Sich wirklich ganz bewusst immer wieder Auszeiten nehmen, bei einem Spaziergang oder sich mit jemand anderem auszutauschen und sich die Trauer immer wieder hochzuholen. Und dann merkt man irgendwann: Es tut einfach weniger weh.

Wie verbringe ich einen Tag wie den Totensonntag denn am besten? Wie gehe ich mit belastenden Gefühlen um?

In sich hinein zu spüren, auch in diese negativen Sachen und keine Angst davor zu haben, das einen das irgendwie innerlich zerreißt. Einfach zu gucken, was kommt denn hoch? Vielleicht kommt auch nichts mehr, vielleicht ist man ja auch gut durch die Trauer. Es gibt so eine Phase, wo die Leute merken: Ich kann daran denken, aber es reißt mich nicht mehr weg. Ich glaube, oft wird auch suggeriert, es ist irgendetwas falsch, wenn es einem nicht gut geht. Aber klar, darf es einem schlecht gehen und klar, darf man mit Freunden darüber sprechen, dass es einem schlecht geht.

Ab wann würden Sie sagen, dass es nicht mehr normal ist und man sich Hilfe suchen sollte?

Wenn sich nach sechs Monaten so gar nichts bewegt, würde ich darüber nachdenken. Aber ansonsten halte ich Trauer bis zu einem Jahr oder auch anderthalb Jahren für sehr normal.

Von Manuel Niemann