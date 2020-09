Treffen 66 Jahre nach Schulabschluss in Zschortau

Zschortau

Das Ende ihrer gemeinsamen Schulzeit ist 66 Jahre her, aber Renate Ubrich ist es in diesem Jahr erneut gelungen, ihre ehemaligen Klassenkameraden aus Zschortau zu einem Wiedersehen zusammenzubringen. Immerhin erreichte sie nach so langer Zeit 16 Senioren, die gern der Einladung folgten. Für die Männer und Frauen waren es die Jahre 1953 und 1954, in denen es nach dem Abschlussball hieß, Abschied zu nehmen.

Neuigkeiten im Programm

Es war nun schon das 13. der Treffen, die mit jeweils zwei Jahren Abstand in Zschortau stattfanden. Jedes Mal, wenn sich die rüstigen Rentner treffen, lässt sich die Organisatorin etwas einfallen, womit sie die ehemaligen Mitstreiter begeistern, überraschen oder informieren kann. In diesem Jahr besuchten die Gäste das Zschortauer Rathaus und besahen sich von dort aus die neugebauten Häuser am Dorfplatz, die derzeit noch im Entstehen sind. Im Vorfeld hatte Renate Ubrich recherchiert. Sie übermittelte den Gästen, was sich in dem Ort in den letzten beiden Jahren verändert hat.

Anzeige

Gedenken und Grüße

Dann ging es ins nahe gelegene Bistro, um auf das Wiedersehen anzustoßen. Nicht vergessen wurde, dass seit dem letzten Treffen ehemalige Schulfreunde und auch die Lieblingslehrerin Marianne Marx verstorben sind. Eine Gedenkminute gehört zum festen Ritual, ebenso wie die Grüße der ferngebliebenen Mitschüler. Aus Stuttgart, dem Vogtland oder aus Landsberg ließen die Männer und Frauen grüßen, die nicht dabei sein konnten.

Dann wurden Bilder herumgereicht, die neben anderen wertvollen Erinnerungen an Konfirmation, glückliche Mädchen und Jungen auf den Schuleingangsbildern zeigten. Zur Schule gingen die Mädchen und Jungen damals jahrgangsübergreifend. Mehrere Jahrgänge wurden in einem Raum unterrichtet.

Schöne Erinnerungen an beschwerliche Zeit

„Auch wenn die Zeit damals viel beschwerlicher war, habe ich eine schöne Erinnerung an meine Kindheit“, ließ Renate Ubrich wissen. Für die 80-jährige Hannelore Bernt sind die Erinnerungen ebenfalls vor allem positiv. „Unsere Lehrerin Frau Marx war eine sehr besondere Frau. Sie leitete damals den Chor, eine Mandolinen-, Schalmeien- und Flötengruppe. Sie war Klassenlehrerin und unterrichtete uns im Volkstanz“, erzählte die Dame, die inzwischen in Leipzig wohnt, beim Blick auf ein altes Lehrergruppenbild und fügte hinzu: „Es ist toll, dass wir uns so regelmäßig treffen und es ist auch sehr wichtig, dass man solche Gelegenheiten des Wiedersehens nutzt.“ Renate Ubrich bekam daher jetzt schon den Auftrag, in zwei Jahren das 14. Treffen in Zschortau zu organisieren.

Von Anke Herold