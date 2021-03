Löbnitz

Es sind in letzter Zeit in Löbnitz immer öfter Spaziergänger mit Hund unterwegs, die ihren Vierbeiner nicht an der Leine führen. Zum einen springen sie andere Spazierende an, zum anderen bewegen sie sich im Naturschutzgebiet. Was ist da zu machen? Diese Frage wurde kürzlich im Gemeinderat diskutiert. Bürgermeister Detlef Hofmann (CDU), selbst Hundebesitzer, findet den Umgang mit Vierbeinern inzwischen ein „ganz furchtbares Thema“. Denn gerade vor einigen Tagen hatte ihm die Kita Schwalbennest ein Video geschickt. Es enthielt Aufnahmen vom Wegesrand. Die Kinder sind auf ihren Wegen mit jeder Menge unliebsamer tierischer Hinterlassenschaften konfrontiert. Besonders schlimm ist es vor der Kita selbst. Der Hausmeister muss ständig Dreck wegräumen. Aber auch im Park kann man die Kinder selten ohne Probleme loslaufen lassen. „Wir ärgern uns ständig“, heißt es auf die Nachfrage der LVZ in der Kindertagesstätte.

Einzelne machen den Ruf kaputt

„Da könnte man mit dem Schubkarren lang gehen“, fasst Hoffmann die Eindrücke zusammen. Gerade vor reichlich einem Jahr hatten die Hortkinder wegen der vielen Tretminen im Umfeld einen Appell an Hundebesitzer gerichtet. Dennoch macht sich eher Hilflosigkeit breit: Es ist schwierig, jemanden auf frischer „Tat“, also dabei zu ertappen, dass er die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners liegen lässt. Es seien auch nicht alle Hundebesitzer, die sich so verhalten, sondern einzelne. Zu den nicht angeleinten Hunden im Dorf, muss der Bürgermeister einräumen: „Wir haben momentan keine Satzung für Leinenpflicht. Das geht nur, wenn wir einen Hundeplatz ausweisen.“ Er hält es aber nicht für ausgeschlossen, dass sich die Gemeinde damit befasst.

