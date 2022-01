Delitzsch

Ungeachtet des Böllerverbots gab es auch dieses Jahr zahlreiche Feuerwerke in Delitzsch. Ein Gradmesser, wie sehr „geknallt“ wurde, ist auch immer der Aufwand der Stadtreinigung, die Reste und den Müll der Silvesternacht zu beseitigen.

Stadtreinigung beseitigt 14 Stunden Böllermüll

Laut der Stadtverwaltung Delitzsch, deren Servicegesellschaft (SGD) unter anderem für die Straßenreinigung zuständig ist, gab es nach der Silvesternacht nur geringfügig weniger Böllermüll als im Vorjahr. Geschätzt seien etwas weniger als zwei Tonnen angefallen. Zum Jahreswechsel 2019/2020 waren es noch vier Tonnen. Grund dafür dürften das wiederholte Verkaufsverbot für Böller und das diesjährige Verbot für öffentliche Plätze gewesen sein. Es heißt aber auch, dass offenbar viele Delitzscher Restbestände an Feuerwerkskörpern aus den Vorjahren lagerten oder sich andernorts besorgten.

Wie Rathaussprecherin Nadine Fuchs weiter mitteilt, erfolgte die Erstreinigung der öffentlichen Plätze und Straßen direkt am Neujahrstag von 8 bis 11 Uhr. Dazu seien zehn Mitarbeiter, drei Fahrzeuge und zwei Kehrmaschinen der SGD im Einsatz gewesen. „An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für diese Arbeit am Morgen des Neujahrstags!“, sagt Fuchs. Am 3. Januar sei dann in weiteren etwa elf Arbeitsstunden die Restberäumung mit elf Mitarbeitern erfolgt. Zu Jahresbeginn 2020 waren die Stadtmitarbeiter noch insgesamt 18 Stunden zur Beseitigung des Mülls der Silvesternacht unterwegs gewesen.

Keine Müllschwerpunkte

Wie schon im Vorjahr habe es keine Schwerpunkte gegeben, an denen sich der Böllermüll besonders häufte, sagt Rathaussprecherin Nadine Fuchs. In den Vorjahren war noch auf dem Markt, dem Roßplatz, am Bürgerhaus und in der Bitterfelder Straße der meiste Müll festgestellt worden.

Von Mathias Schönknecht