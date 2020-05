Trotz Corona und Absagen: Was geht Pfingsten in Nordsachsen?

Bad Düben

Bad Düben feiert Stadtfest, an der Mühle Kräger in Laußig wird der Deutsche Mühlentag eröffnet, die Tourenfahrer knattern gen Schöna. All das und mehr weist der Veranstaltungskalender für Pfingsten 2020 eigentlich aus – all das findet wegen der Corona-Pandemie nun aber nicht statt. Geht abseits der Absagen dennoch was – wenn auch unter Einhaltung geltender Regeln? Wir haben einige Vorschläge für Ausflüge zusammengestellt.

Tierparks und Co.

O-Schatz-Park in Oschatz: Entdecken, Erleben, Erholen – das ist im eintrittsfreien Familienpark seit Wochenbeginn von 9 bis 18 Uhr wieder begrenzt möglich. Während die Tiergehege ohne größere Einschränkungen besichtigt werden können, ist der Zutritt in die Rundhalle „O“ sowie die Nutzung der Freizeitanlagen wie Karussell, Anlage für Elektrofahrzeuge, Minigolf oder Hüpfburg bis auf Weiteres nicht erlaubt.

Tierpark Eilenburg: Der Tierpark freut sich zu Pfingsten täglich von 10 bis 18 Uhr auf die Besucher. Neben den Lisztaffen-Zwillingen gibt es bei den Mara-Pampashasen und bei den Wollschweinen Nachwuchs zu beobachten. Gut eingelebt haben sich auch die Alpakas und der Minischwein-Eber. Das Tropicana muss zumindest nach derzeitigem Stand geschlossen bleiben. Die gastronomische Versorgung erfolgt auf dem großzügigen Freisitz neben dem geöffneten Spielplatz.

Der Tiergarten Delitzsch lädt ebenso ein. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr.

Sprung ins kühle Nass

Natursportbad Bad Düben: Die Saison startet heute um 12 Uhr. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag: 12 bis 18 Uhr, Freitag: 12 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 20 Uhr. Es kann zu Einlassbegrenzungen kommen. Für die Breitwellenrutsche gelten bis auf weiteres folgende Nutzungszeiten: Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage: 15 bis 18 Uhr.

Freizeit- und Erholungszentrum Kiesgrube Eilenburg: Das FEZ ist für Camper offen. Auch Badegäste können an die Kiesgrube. Die Wassertemperatur liegt derzeit aber noch bei kühlen 16 Grad.

Baden in Oschatz und Mügeln: Am Pfingstwochenende öffnen die Freibäder in Oschatz und Mügeln wieder. Die Wasserratten können sich nicht nur über ein täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnetes Freibad freuen, sondern auch über einen neuen Wasserspielplatz samt Sitzbänken und den Beachvolleyballplatz. Witterungsbedingt kann die Öffnungszeit bis 20 Uhr verlängert werden. Ab 8. Juni wird ab 10 Uhr geöffnet sein. Das Mügelner Bad öffnet im Mai von 10 bis 18 Uhr, ab Juni bis 20 Uhr, ab September bis 18 Uhr.

Sportliches

SupaGolf im Kurpark Bad Düben: Gespielt werden kann an diesem Freitag, Sonnabend und Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr sowie Pfingstmontag zwischen 11 und 19 Uhr (kann aufgrund der derzeitigen Situation verkürzt sein). Gäste sollten einen Termin für ihre Spielzeit vereinbaren, Tel. 034243 33675, Vital-Center Heide Spa. Letzte Ausleihe 1,5 Stunden vor Schließung.

Wasserskianlage Eilenburg: Öffnungszeiten ab zwei Personen, nach telefonischer Anmeldung unter: 0172 3438901. Am 1. Juni können Goodboards getestet werden.

Fähr- und Zugfahrten

Gruna: Pfingsten im Fährhaus mit Stimmung im Biergarten heißt es am Sonntag und Montag. Am Pfingstsonntag spielt ab 11.30 Uhr die Liveband „... see you“. Die vier ambitionierten Hobbymusiker Sandra und Martin Schönmetzler sowie Kati Mennert und Frontmann Tino Stiegler fanden sich 2018 zu einer Band zusammen. Tags darauf tritt ab 11.30 Uhr die singende Fährfrau Ramona Schneider auf.

Die Döllnitzbahn bietet gemütliche Fahrten durch das Döllnitztal an. Von Mügeln aus werden die Züge 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr in Richtung Oschatz fahren. Dort ist dann 10.43, 13.45 sowie 17.40 Uhr Abfahrt in die Gegenrichtung. Der erste Zug fährt nach einer Viertelstunde Aufenthalt in Mügeln nach Glossen weiter. Am Pfingstsonntag und -montag führt dort der Verein der Feldbahnschauanlage seine Fahrtage durch. Der zweite Zug von Oschatz aus hat in Mügeln eine halbe Stunde Aufenthalt, bevor 15 Uhr die Fahrt nach Kemmlitz beginnt. Eine Station vor dem Endpunkt, am Haltepunkt Kemmlitz Ort, hat am Sonntag und Montag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, das „Café Volldampf“ geöffnet. Für die Fahrten gelten Tageskarten, die es am Packwagen gibt. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht.

Museen laden ein

Das Stadt- und Waagenmuseum Oschatz hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Sonnabend: 13.30 bis 17 Uhr, Sonntag: 13.30 bis 17 Uhr und Pfingstmontag: 13.30 bis 17 Uhr. Zu sehen sind drei Dauerausstellungen, die unter anderem über die Entwicklung der Stadt von der ur- und frühgeschichtlichen Zeit bis hin zur Gegenwart, die städtische Wohnkultur und das Oschatzer Handwerk informieren.

Das Museum Barockschloss Delitzsch öffnet Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Montag ist Ruhetag. Aktuell ist die Sonderschau „Industriearchitektur in Sachsen – erleben – erhalten – erinnern“ zu sehen. Sie wird bis August gezeigt.

Schloss Hartenfels: Die Dauerausstellungen „Standfest. Bibelfest. Trinkfest.“ und „ Torgau – Residenz der Renaissance und Reformation“ können im Juni kostenlos besucht werden. Los geht’s am 1. Juni. An diesem Tag können sich Familien an einer kreativen „Schlossrallye“ beteiligen. Start ist individuell an der Museumskasse, wo Fragebogen und Material ausgehändigt werden. Wer die Herausforderungen auf dem Rundgang zwischen Wendelstein und Bärengraben bewältigt hat, bekommt ein kleines Geschenk. Zum spielerischen Entdecken der Schlossgeschichte lädt der neue Ausstellungsraum „Festung Torgau“ im Flaschenturm ein. In den Ausstellungen gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Geöffnet ist am Pfingstmontag, ansonsten täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr.

Von Kathrin Kabelitz