Trotz Markt-Absagen: Delitzsch hat den Weihnachtsbaum

Delitzsch

Wann kommt der Weihnachtsbaum? Wie sieht er aus? Am Donnerstagmorgen bog dann kurz vor 10 Uhr der Tieflader mit seiner buschig-nadeligen Ladung am Marktplatz ein. Vorsichtig wurde der blau-grüne Riese an seinen Platz bugsiert. Aufgewachsen ist die zwölf Meter hohe Blautanne an der Werbener Straße/Ecke Lauesche Straße. Der Ständer für den Weihnachtsbaum ist fest in den Delitzscher Marktplatz, dort wo im Sommer das Wasserspiel sprudelt, integriert. Der dicke Stamm der Tanne war schon mit der Motorsäge auf den erforderlichen Radius vorbereitet worden. Ein eingespieltes Team war an der Arbeit: Perner Spezialtiefbau sorgte für den Transport mit Tieflader und fürs Aufrichten mit dem Kran, die städtische Servicegesellschaft fürs Sägen.

Gerade in den Minuten, als der Baum aufgerichtet wurde, musste im Rathaus die Entscheidung zur Absage des Adventsmarktes gefällt werden. Geschmückt wird in den nächsten Tagen dennoch weiter: Mit der Kiste, in der die Lichter-Kette lag, standen bereits die Mitarbeiter der Stadtwerke parat, um den Baum damit auszustatten. Sie haben bereits die Bäume rund um den Markt geschmückt, in den kommenden Tagen geht es in der Eilenburger Straße, an Kreisverkehr, am Unteren Bahnhof und in der Breite Straße weiter.

Inzwischen wird aus dem Delitzscher Rathaus gemeldet, dass die Bäume, die gut erreichbar sind, knapp werden. Denn die Mode, Nadelbäume in die Gärten zu pflanzen ist in den vergangenen Jahrzehnten abgeflacht.

Von Heike Liesaus