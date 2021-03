Trotz des mulmigen Gefühls: Frauen sind in Delitzsch sicher unterwegs

Delitzsch

Der Tunnel am Bahnhof, der einsame Weg durch den Park im Dunkeln. Das mulmige Gefühl dabei gibt es auch in Delitzsch. Proteste nach dem Mord an einer 33-Jährigen in Großbritannien beschäftigen aber zumindest die in Delitzsch gefragten jungen Frauen nicht wirklich: „Aber ein komisches Gefühl im Dunkeln habe ich auch“, erklärt eine 21-Jährige. „Als neulich so ein merkwürdiger Mensch abends auf der Straße war, habe ich auch einen Bogen gemacht“, erzählt sie. „In Leipzig ist das auch so, obwohl dort mehr Leute sind. Aber in Delitzsch ist es richtig einsam.“ Gerade an der Bahnhofsunterführung sei es etwas gruselig, ergänzt ihre 16-jährige Freundin. Angenehm sei es auch nicht, wenn Jugendliche in den Anlagen sitzen. „Die wollen dann irgendwie cool sein.“ Eine Gleichaltrige aus Wiedemar fühlt sich im Heimatort zu jeder Tageszeit sicher. In Delitzsch sei das aber ganz anders. „Es passiert so viel“, sagt auch ihr 17-jähriger Freund. „Mädchen alleine im Dunkeln, das geht in Delitzsch gar nicht raus“, ist er überzeugt. „Wir hatten schon viele Geschichten hier.“ Es werde jeweils über Facebook- oder Instagram-Gruppen vor finsteren Gestalten gewarnt.

Kein Schwerpunkt

„Wir haben momentan keinen Schwerpunkt in Delitzsch, von dem man sagt: Da kann man nicht hingehen“, erklärt Holger Stecher, der Leiter des Polizeireviers in Delitzsch. Das mulmige Gefühl im Dunkeln sei etwas anderes. Es ist eine normale Reaktion. Es spiegle aber auch die Diskrepanz von subjektivem und objektivem Sicherheitsgefühl wieder. Im Jahr 2020 sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Nordsachsen von 132 im Jahr zuvor auf 167 Fälle gestiegen. Allerdings spielt dabei vielfach auch häusliche Gewalt eine Rolle. Delitzsch wurde im Januar vorigen Jahres durch die Vergewaltigung einer 82-Jährigen in der Unterführung am Unteren Bahnhof aufgeschreckt. Im November tötete ein 39-Jähriger seine 35-jährige Partnerin und sich selbst in einer beschaulichen Delitzscher Siedlung.

Die Stadt Delitzsch hatte die Beleuchtung am Tunnel verbessert. „Momentan ist der Tunnel bei uns kein Schwerpunkt, wenn wir auch generell präsent und in der Stadt unterwegs sind“, erklärt der Revierleiter.

Keine Nachfrage für Selbstverteidigung

Könnten Selbstverteidigungskurse Frauen gegen das mulmige Gefühl helfen? „Selbstverteidigungskurse laufen bei uns mangels Nachfrage seit zehn Jahren nicht mehr“, so Olaf Quinque, Leiter des Jugendzentrums Yoz im Delitzscher Norden. In Gesprächen der 14- bis 16-Jährigen, die in den Treff kommen, spiele das Problem offenbar kaum eine Rolle. Sie sind aber meistens in Gruppen unterwegs. „Es gab zuletzt keine Nachfrage“, berichtet ebenso Thilo Wolff, der Vorsitzende der Delitzscher Sportfüchse. Aber das Angebot bestehe jederzeit. Außerdem gibt es auch eine Gruppe, die als Angebot für die Eltern entstanden ist und nun aber generell für sportinteressierte Erwachsene da ist. Da kann etwas für die Fitness getan werden und außerdem wird da auch mal Selbstverteidigung geübt. Aktuell sind natürlich derlei Aktivitäten durch die Corona-Pandemie ausgebremst.

Von Heike Liesaus