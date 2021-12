Trotz geringer Resonanz: Gute Gründe für Rückkehrertag Nordsachsen

Delitzsch

Die Stellenauswahl ist groß, sie reicht von Arzt bis Straßenbauer. Wer aus den alten Bundesländern in die alte Heimat Nordsachsen zurückkehren will, dürfte Arbeit finden. Am Montag sollte beides beim Rückkehrertag zusammengebracht werden. Doch die Resonanz auf die an Pandemiebedingungen angepasste Hybridvariante mit Hotlines und einigen Präsenzansprechpartnern, die sich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr bereithielten, fiel schmal aus. Dennoch herrschte Optimismus.

Lesen Sie auch:

Warum soll ich nach Nordsachsen ziehen, Frau Schladitz?

EU-Geld bringt Physiotherapie ins Mocherwitzer Bauernhaus

Krostitzer Omnibus-Betrieb gehört jetzt Landkreis Nordsachsen

„Seit 14. Dezember war die Website geschaltet. Darauf hatten wir bisher 1841 Zugriffe“, so Uta Schladitz, verantwortlich für Wirtschaftsförderung im Landkreis Nordsachsen. Damit war die Resonanz auf die Online-Präsenz des Rückkehrertags erheblich höher als voriges Jahr. Über die Hotline im Landratsamt gingen vereinzelte Anrufe ein, meldeten sich Interessierte aus technischen, Pflege- und sozialen Bereichen. Ansprechpartner der Wirtschaftsförderung, die sich in den Städten vor Ort bereit gehalten hatten, verzeichneten in Delitzsch und Eilenburg zwei, in Oschatz vier Besucher. In Torgau kam niemand. „Wir wussten schon aus dem vorigen Jahr, dass die Hybridvariante nicht so gut ankommt. Aber mit den Interessenten, die sich meldeten, konnte natürlich ausführlich gesprochen werden“, so Uta Schladitz. „Die Angebote auf der Website bleiben auch in den nächsten Wochen stehen.“

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anrufe gab es auch bei Leupold-Bus in Krostitz keine. Aber Kay Schmidt, die dort zu erreichen war, sieht ebenfalls gute Perspektiven: „Wir haben mit der Fusion an die OVH (das Busunternehmen des Landkreises, A.d.R.) jetzt bessere Bedingungen: 40 Stundenwoche, bessere Bezahlung, mehr Urlaubstage.“ Gesucht werden nicht allein Fahrer, sondern auch ein Allrounder, der auch reparieren kann und IT-Fachkräfte. Doch die Kontaktdaten stehen überall und das Unternehmen wird von der Zielgruppe wahrgenommen: Unter den Neueinstellungen der vergangenen Monate waren drei Rückkehrer.

Angebote sind ständig online

„Beim analogen Rückkehrertag ist es einfacher, ins Gespräch zu kommen“, musste auch Sarah Köppen bei Eisenbahntechnik-Unternehmen RailMaint in Delitzsch feststellen. Die Angebote werden auch auf der Firmen-Website vorgestellt: Schlosser, Elektriker, Lackierer sind gesucht, aber auch Menschen, die in der Arbeitsvorbereitung im gewerblichen und kaufmännischen Bereich arbeiten.

Wie bei ihr gingen auch bei DHL am Montag zwischen 10 bis 12 Uhr keine Anrufe potenzieller Rückkehrer ein. „Es wäre vielleicht besser, den Tag auf den 29. Dezember zu verlegen“, so die Idee bei Andreas Helbig, der sich als Ansprechpartner des weltweiten Paketdienstes bereitgehalten hatte. „Aber wir am Luftdrehkreuz sind auch sonst gut mit unserer Online-Präsenz aufgestellt.“

Nettes Gespräch

„Ich hatte nur einen Anruf, aber ein nettes Gespräch“, bilanziert Sven Müller von der Debeka in Delitzsch. Er glaubt nicht, dass daraus etwas wird. Für den Außendienst seien nun mal Auto und Führerschein nötig. Ansonsten dürfe man nicht schüchtern sein, gern und gut reden können. Versicherungstechnisches ist erlernbar. Er selbst ist über 25 Jahre dabei. „Der Beruf hat Vor- und Nachteile, wie alle. Ich finde zum Beispiel gut, dass ich damit automatisch immer Kontakte zu Kumpels von früher habe.“

Von Heike Liesaus