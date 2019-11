Turbulenter Weihnachtsmarkt in der Krostitzer Oberschule

Krostitz

Weihnachten hat ja mit dem Frieden auf Erden zu tun. Da kommt es gerade recht, dass auch die Streitschlichter beim Weihnachtsmarkt, der am Donnerstagabend in der Oberschule Krostitz auf allen Etagen stattfand, ihren Stand haben. Zu schlichten haben sie da gerade nichts, sie verkaufen diverse Festgebäckmischungen. Selbst gemacht natürlich und für einen guten Zweck: fürs Streitschlichter-Camp. „Da gehen die Kleinen zur Ausbildung hin“, erzählen Emilia, Florentine und Max, die gerade den Stand betreuen. Manchmal wird aber sehr angestrengt über sie hinweggesehen. Der Grund: Sie sitzen exakt vor der Galerie mit den Fotos der Absolventen-Klassen. Die gucken sich viele Besucher genauer an. Denn die zwei Stunden sind Treff für Schüler, Eltern, Lehrer, aber vor allem viele Ehemalige, die die Stätte ihrer Jugendzeit gern besuchen. Manche kommen auch gleich mit ihrem eigenen Nachwuchs.

Isabella und Leony betreuen den Stand, an dem die Gestecke aus dem GTA-Angebot Kreatives Gestalten verkauft werden. Quelle: Heike Liesaus

Schulleiterin Karin Dudek, die die meiste Zeit die Gäste gleich am Eingang begrüßt, darf dann immer mal staunen, was so aus den Kindern geworden ist: „Der Weihnachtsmarkt am Donnerstag vor dem ersten Advent ist inzwischen für alle ein fester Termin geworden“, freut sie sich. Jede Menge Attraktionen sind da für die Besucher vorbereitet von den Adventsgestecken übers Benefizkonzert und der winterlich-künstlerischen Experimentierstrecke bis hin zur Wichtelwerkstatt. Eine Premiere waren die Mützen, die Lehrerin Silvia Ahner gestrickt hatte: 30 Stück mit einem „Schule am Leinepark“-Label. Für sie ist es Entspannung, für die Käufer macht es die Häupter warm und bunt. Außerdem gehen auch hier Einnahmen an den Schulförderverein.

Und wer den Adventsmarkt verpasst hat, der kann die Schule auch am 24. Januar zumTag der offenen Türbesichtigen. Ebenfalls eine Tradition: Dann sind vor allem die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern, aber auch alle anderen Interessenten eingeladen, sich im Schulhaus umzusehen und sich über die Angebote zu informieren.

Silvia Ahner (rechts) hat bunte Mützen gestrickt und mit dem Schullabel versehen. Quelle: Heike Liesaus

Von Heike Liesaus