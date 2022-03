Überblick: Diese Aufgaben hat Delitzsch vor sich

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch hat dieses Jahr – und natürlich auch darüber hinaus – einige große Aufgaben vor sich. Dabei zeigen sich die Folgen der Pandemie allmählich deutlicher, und einiges ist daher doch offen und nicht vorhersehbar. Die LVZ hat ein paar Punkte an wichtigen Hausaufgaben gesammelt:

Millionen-Investitionen stemmen: Dominierende Themen in Delitzsch sind die Neu- und Umgestaltung des Delitzscher Bads in der Elberitzstraße und die Artur-Becker-Oberschule. Das Bad ist ein Millionenprojekt mit mittlerweile veranschlagten Kosten von 22,5 Millionen Euro, wobei die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben. Ein geschätzt etwa zehn Millionen Euro weniger beanspruchendes Projekt ist der Neubau beziehungsweise die Sanierung der Artur-Becker-Oberschule. Allerdings liegen hier noch keine Vorplanungen oder ähnliches vor, um die Schätz-Kosten näher zu definieren.

Delitzsch braucht Fördermittel

Corona-Folgen für Finanzen verdauen: Eine Finanzplanung wird allerdings immer schwerer in Zeiten der Pandemie beziehungsweise danach. In Bereichen wie der Vergnügungssteuer sowie bei den Benutzungsgebühren für Einrichtungen wie Tiergarten oder Barockschloss kam beziehungsweise kommt zum Beispiel weniger rein – wenn Einrichtungen monatelang geschlossen sind, fließen logischerweise keine Eintrittsgelder. Aber auch sonst ist viel offen: „Hinsichtlich der künftigen Bereitstellung von Fördermitteln und der Mittel über den Länderfinanzausgleich sind derzeit kaum verlässliche Voraussagen zu treffen“, macht die Verwaltung zudem mit dem aktuellen Haushaltsplan klar.

Delitzsch leistet sich viel Freiwilliges

Freiwilligen Bereich auf Kurs halten: Einrichtungen wie Tiergarten, Bibliothek, Museum oder Freibad muss eine Stadt nicht als Pflichtaufgabe erfüllen, sie kann es aber. Delitzsch leistet sich einiges in diesem freiwilligen Bereich. In der Regel fließt über 1 Million Euro an Zuschüssen jährlich in diese großen Vier von Bad bis Zoo. Es ist ein Bereich, der trotz hoher Kosten unbedingt so gehalten werden soll, da er für Lebensqualität steht. Es brauche Konzepte zur künftigen Entwicklung und Ausrichtung, stellt der Haushaltsplan klar. Der Verzicht auf einigermaßen kostendeckende Gebühren, Beiträge und Entgelte auch in diesem Bereich wird auf Dauer als kontraproduktiv zum Bemühen um ausgeglichene Etats erachtet.

Delitzsch ordnet SGD

Neuordnung der SGD auf den Weg bringen: Die Stadt wird sich in nächster Zeit intensiver auch um die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) kümmern müssen. Ein Konzept zur Neuausrichtung und Neustrukturierung ist aktuell in Arbeit. Hinsichtlich der künftigen finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt könnten allerdings noch keine Aussagen getroffen werden. Hintergrund ist, dass die SGD seit Jahren Minus macht. Vor allem der Personal- und der Materialaufwand sind hoch. Die Anforderungen sind es aber erst recht, die lange Aufgabenliste umfasst so viel mehr als Grünpflege und reicht von Straßenreinigung über Spielplatzkontrolle bis Winterdienst.

