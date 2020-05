Radefeld/Trossin

Am Donnerstagvormittag kontrollierte die Verkehrspolizei im Gewerbegebiet Radefeld einen Mercedes Sprinter. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass das Fahrzeug überladen war. Laut Zulassung darf der Kleintransporter ein Gesamtgewicht in Höhe von 3500 Kilogramm nicht überschreiten. Der Abstand zwischen Rad und Rahmen deutete aber auf starke Beladung hin.

1340 Kilogramm zu viel geladen

Das Fahrzeug wurde gewogen. Wie sich herausstellte hatte es eine Gesamtmasse von 4840 und damit 1340 Kilogramm zu viel geladen. Außerdem waren beide Vorderreifen so stark abgefahren, dass teilweise das Stahlgewebe der Karkassen sichtbar war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bußgeld und Punkte

Der Fahrer, der auch Halter vom Fahrzeug ist, muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro für die Überladung und weiteren 75 Euro für die abgefahrenen Reifen rechnen. Hinzu kommen für beide Verstöße je ein Punkt.

Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag, 2.25 Uhr, vernahm ein Anwohner in der Dahlenberger Straße in Trossin einen lauten Knall. Er schaute aus dem Fenster und bemerkte eine männliche Person, die gerade Gegenstände von der Straße aufhob. Dann lief der Mann zur Dommitzscher Allee und der Zeuge hörte, wie ein Pkw in Richtung Dommitzsch davonfuhr. Die flüchtige Person beschrieb er als 1,75 m bis 1,80 m großen Mann, mit sportlicher Figur, dunkel gekleidet und einer Kapuze über dem Kopf. Polizeibeamte stellten am Tatort fest, dass der Unbekannte wahrscheinlich mittels Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten gesprengt hatte, aus welchem er Bargeld und Tabakwaren in unbekannter Menge und Höhe entwendete. Der Automat wurde völlig zerstört. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von lvz