Überlastet: Personalnot im Betriebshof Wiedemar

Drei Mitarbeiter haben ihren Job in der gemeindeeigenen Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungsgesellschaft (EVI) in Wiedemar gekündigt. Damit öffnet sich ein großes Loch in der Personaldecke, erklärt Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Aktuell seien die Mitarbeiter vor allem mit Mäharbeiten beschäftigt. Aufgrund der geringeren Personalstärke bleiben da Aufgaben liegen.

Spielplatzpflege steht hinten an

Aus diesem Grund bittet Ganzer alle Bürger und Bürgerinnen um Mithilfe. Einwohner, denen es möglich ist, sollen die Grünstreifen vor ihrem eigenen Grundstück mähen, was sonst Aufgabe der Gemeindeverwaltung und somit der EVI wäre. Werden die Mitarbeiter entlastet, könnten die sich intensiver um ihre Hausmeisteraufgaben beispielsweise in den Schulen und Kindertageseinrichtungen und die Spielplatzpflege kümmern, erklärt Ganzer.

Wiedemar schreibt Stellen aus

Die Gemeinde hat aktuell Stellen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf dem Bauhof ausgeschrieben. Die Tätigkeit habe eine wöchentliche Arbeitszeit von 38 Stunden. Das Aufgabengebiet umfasse schwerpunktmäßig unter anderem die Grünflächenpflege und Baumpflegearbeiten, Hausmeisterdienste an Gemeindegrundstücken, Straßenreinigungsarbeiten und den Winterdienst in Rufbereitschaft. Die Einstellung erfolge zunächst befristet für ein Jahr, mit der Option auf Verlängerung oder Festeinstellung.

Von mhs